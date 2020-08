Federico Fashion Style positivo al Covid-19 : l’accorato appello su Instagram

Anche il parrucchiere delle dive, Federico Fashion Style al ritorno dalle vacanze in Sardegna è risultato positivo al Covid-19. Accorato appello su Instagram e la descrizione dei sintomi.

Le vacanze in Sardegna continuano a collezionare positivi al Covid-19, anche Federico Fashion Style è risultato positivo al tampone di controllo effettuato al ritorno dal suo viaggio. L”Hairstylist di Anzio, specifica inoltre di aver effettuato un tampone anche prima di partire dall’isola ed era risultato negativo.

Con molta consapevolezza, Federico Lauri ha voluto fare un appello su Instagram per condividere con tutti i suoi followers quello che gli sta accadendo e allertare anche coloro che sono stati a stretto contatto con lui durante le vacanze, descrivendo anche il tipo di sintomatologia avvertito.

Federico Fashion Style, l’hair stylist delle dive: ” ho contratto il Covid-19″

L’Hairstylist più famoso d’Italia Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, al ritorno dalle vacanze in Sardegna, è risultato positivo al Covid-19 come altri protagonisti del gossip. Anche Nilufar Addati ha dichiarato pubblicamente di aver contratto il temuto virus.

Il parrucchiere di Anzio ha voluto lanciare un appello su Instagram in cui dichiara di essere positivo al Covid-19 ma vuole soprattutto allertare tutti coloro sono venuti a contatto con lui ad effettuare immediatamente i controlli sanitari:

” Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me… ho contratto il COVID-19 ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo a roma ho fatto il tampone ed e’ risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati fate subito il tampone! E’ importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati! #covid_19″