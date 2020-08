Nilufar Addat positiva al Coronavirus: il suo messaggio ai fan via IG

Nilufar Addati è positiva al Coronavirus: nella sua storia l’illusione di un ritorno alla normalità.

Si è definita una “persona poco amante dei locali” nel lungo messaggio su Instagram con cui ha spiegato ai propri follower come ha scoperto di essere positiva al Coronavirus.

Nilufar Addati oggi sta vivendo in uno stato di isolamento totale in casa propria, al fine di proteggere la salute dei genitori che al momento non hanno alcun tipo di contatto con lei pur vivendo nella stessa casa.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha anche dato alcuni consigli in merito a quando fare o non fare il test sierologico (a cui era risultata negativa per una serie di casualità).

Come e dove Nilufar ha contratto il Coronavirus? Ancora una volta la Sardegna è sotto accusa.

Nilufar Addati positiva al Coronavirus: “Una falsa normalità”

Nella lunghissima story di Instagram in cui ha deciso di spiegare come ha contratto il virus e come ha scoperto di essere positiva, Nilufar Addati non ha nascosto assolutamente nulla, manifestando anche la consapevolezza di aver avuto comportamenti a rischio.

L’ex tronista ha infatti spiegato di aver trascorso cinque giorni di vacanza in Sardegna e di essere tornata dalla Sardegna a Napoli senza sapere di essere positiva né di essere stata a contatto con persone positive al Coronavirus.

La ragazza ha anche affermato che avrebbe comunque osservato un periodo di isolamento volontario e che si sarebbe sottoposta a dei test proprio per essere certa di non aver contratto e di non diffondere il virus una volta tornata a Napoli.

“Sono tornata a Napoli dalla Sardegna SENZA avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive, in quanto tutti noi siamo venuti a conoscenza dei risultati dei test quando io ero già a casa” ha spiegato Nilufar, aggiungendo anche di non aver manifestato alcun sintomo mentre si trovava in Sardegna.

“Ho saputo di essere stata a contatto con persone positive dopo aver effettuato il sierologico e prima di aver effettuato il tampone” ha spiegato, invitando anche i suoi follower a sottoporsi direttamente al tampone invece che passare dall’esame sierologico, dal momento che se il virus è stato contratto da pochi giorni, l’esame sierologico non è in grado di segnalare la sua presenza.

Dopo avere saputo di essere positiva al Coronavirus, Nilufar Addati si è messa in isolamento fiduciario nella propria camera, dove trascorre tutto il giorno. Nilufar non condivide con i genitori nemmeno il bagno, dal momento che ha la fortuna di possedere un bagno in camera. Anche durante l’ora dei pasti, Nilufar non esce dalla propria camera, mangiando solo il cibo che le viene preparato e passato dai genitori.

Per quanto riguarda i sintomi, invece, Nilufar sembra essere in grado di resistere molto bene al virus. A oggi, infatti, la febbre non è salita molto e L’ex tronista ha accusato soltanto i classici mal di testa e mancanza di gusto e di olfatto.

Esattamente come per tutti gli altri pazienti positivi al Coronavirus, Nilufar potrà terminare l’isolamento soltanto dopo due tamponi negativi.

Nilufar è solo l’ultima della lunga lista di VIP che in questi mesi ha contratto per fortuna forme lievi di Coronavirus. Ad aggiungersi recentemente alla lista Sinisa Mihajlovic, il quale sta combattendo da mesi contro gravissimi problemi di salute.

Anche Paolo Bonolis è stato in contatto con l’allenatore e pochissimi giorni fa sua moglie Sonia Bruganelli si è sottoposta a un test pubblicando i risultati su Instagram: è stata sommersa da critiche e polemiche.

Al centro del mirino in questi giorni anche Flavio Briatore, costretto alla chiusura anticipata del Billionaire, il cui staff è stato sottoposto a tampone: operazione che ha portato all’individuazione di ben sei positivi.