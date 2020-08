Sinisa Mihajlovic, positivo al Covid, ho incontrato Paolo Bonolis con il figlio Davide durante la vacanza in Sardegna, durante una partita di calcetto.

Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna, è risultato positivo al Coronavirus, dopo aver effettuato il tampone. E’ asintomatico, per ora è in isolamento. Resterà in quarantena per le prossime due settimane, come prevede il protocollo. Il tecnico ha trascorso le vacanze estive in Sardegna.

Lì l’allenatore ha avuto contatti con Paolo Bonolis e suo figlio Davide, Flavio Briatore e Andrea Della Valle perchè hanno giocato una partita di calcetto.

Ma durante un intervista rilasciata al Messaggero, il conduttore Paolo Bonolis, tranquillizza tutti, affermando “Mi sento bene, sono in perfetta salute. Certamente non ho il Covid“.

Infatti Bonolis ribadisce che si sottopone spesso a controlli, dato il suo lavoro.

Ricordiamo che il conduttore Paolo Bonolis è amico di Sinisa Mihajlovic, ma dopo aver saputo che fosse risultato positivo al Covid, ha pensato subito alla partita di calcetto giocata in Sardegna.