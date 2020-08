Il tuo angelo si manifesta facendoti incontrare uno di questi 12 animali

Sembrerebbe che quando gli angeli custodi vogliono inviarci un messaggio importante si manifestano attraverso 12 animali.

Gli angeli custodi rappresentano il supporto e la rassicurazione di cui abbiamo bisogno in questo mondo complesso pieno di alti e bassi. Gli angeli sono una guida spirituale che ci incoraggia e ci stimola donandoci una forza invisibile che ci guida attraverso questo universo nel quale nulla accade per caso. Non esiste casualità neanche nel modo in cui si manifestano gli angeli, se ti capita di incontrare uno di questi 12 animali il tuo angelo custode ha qualcosa di davvero importante da dirti.

12 Animali attraverso i quali si manifestano gli angeli custodi

Vi abbiamo parlato dei 7 modi in cui si manifestano gli angeli custodi, che tu creda o meno al soprannaturale non puoi negare di avvertire l’influenza di una forza invisibile che aleggia sul tuo percorso di vita quando stai per prendere decisioni importanti o stai per compiere determinate azioni. Questa forza potrebbe essere dovuta al tuo angelo custode che in maniera quasi impercettibile agisce nella tua mente per lanciarti dei segni di avvertimento come la paura affinchè tu faccia la cosa più giusta.

Se sei pronto a ricevere questi messaggi dal tuo benefattore, presta attenzione a quando incontri una di queste creature sul tuo cammino:

1. Un falco

Dotato di una vista eccezionale, il falco è un animale molto veloce e istintivo. Se un falco attraversa il tuo cammino fermati a riflettere. Potrebbe significare che stai per prendere una decisione troppo affrettata e che dovresti riflettere di più. Il tuo Spirito Guida probabilmente desidera farti sapere che hai bisogno di più tempo per valutare il da fare prima di agire.

2. Un’aquila

L’aquila è libera, ama cacciare e ha un coraggio senza eguali. Se il tuo spirito guida posiziona un’aquila sul tuo cammino, probabilmente tenta di dirti di essere più coraggioso e non indugiare in modo da riuscire ad attingere a tutte le risorse di cui hai bisogno in questo momento.

3. Un corvo

Solitamente questo animale è un segno di sventure e cattivo presagio. Eppure questo animale ha un’intelligenza estrema. Se il tuo angelo lo mette sul tuo cammino è per dirti che sta per accaderti qualcosa, non necessariamente di brutto, ma un cambiamento è imminente nella tua vita.

4. Un gufo

Il gufo è un predatore notturno. Di notte mentre lui caccia tu solitamente sogni e se il tuo angelo custode predispone un incontro con questo animale, ti sta incitando a credere di più nei tuoi sogni, annientando ogni possibile barriera psicologica.

5. Un cardinale

Se hai mai incontrato un cardinale ricorderai sicuramente le sue piume rosse. Se lo incontri spesso significa che incosciamente hai paura di essere abbandonato. Hai l’attitudine di mettere i bisogni degli altri davanti ai tuoi e lo fai principalmente per non essere abbandonato. Il tuo angelo vuole ricordarti di amarti di più e ti ricorda che la tua gioia non dipende dagli altri ma da te.

6. Una mantide religiosa

Questo animale è un essere serafico. Se ti capita di incontrarla è perchè hai bisogno di mettere a tacere lo stress, di ritrovare la calma. Basta con le pressioni, pratica dello sport e prenditi maggiormente cura di te stesso.

7. Una lucertola

Le lucertole sono esserini che si spaventano facilmente e scappano con rapidità. Se il tuo angelo custode mette una lucertola sul tuo cammino è per dirti di non abbandonarti alle tue paure, queste ti impediscono di raggiungere i tuoi obiettivi. Ricorda che anche se sogni un futuro migliore hai bisogno di fiducia in te stesso per concretizzarlo. Quindi esci dalla tua zona di comfort e affronta i tuoi scheletri per palpare la felicità.

8. Un serpente

Il serpente rappresenta la volontà di osare. Se questo animale si presenta sul tuo cammino, indica che solitamente reprimi le tue emozioni e che non sei completamente te stesso in molte situazioni.

9. Un ragno

Un ragno è un simbolo di arte e creatività. Se noti questo animale è perché è giunto il momento di guardarti dentro, sviluppare nuove idee e rendere speciale la tua esistenza.

10. Una libellula

Se ti imbatti in una libellula fai attenzione, ci sono pericoli prossimi all’orizzonte. Novità impellenti nella tua vita e cambiamenti radicali stanno per manifestarsi e probabilmente non sei ancora pronto per accoglierli. Preparati o verrai colto alla sprovvista e questo potrebbe travolgerti.

11. Una coccinella

La coccinella è un simbolo di fortuna. Se ne vedi una significa che dovresti essere più grato per quello che hai. Impara a ringraziare l’Universo perchè ti offre cose meravigliose ogni giorno.

12. Una farfalla

Altro animale alato. La farfalla è il simbolo della trasformazione. Ti aspettano grandi cambiamenti devi accogliergli cambiando il modo in cuinpercepisci gli eventi e agisci. Il tuo angelo custode vuole canalizzare la tua attenzione sui tuoi pensieri interiori.