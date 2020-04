WhatsApp può dirci quali sono i contatti con cui condividiamo più foto e interagiamo di più. Scopriamo come attivare questa funzione nascosta.

Dimmi che WhatsApp hai e ti dirò chi sei?

Nel XXI secolo sbirciare il profilo WhatsApp di una persona è un po’ come averne una sorta di ritratto istantaneo. Guardando le chat e i gruppi si uò intuire quanto costui sia socievole, aperto, disinibito, chiacchierone, riservato, impegnato nel lavoro, impegnato nel social e persino fedele.

Già, quell’applicazione un tempo solo economica e utili è divenuta oggi unica, indispensabile, ci accompagna h24 e vi abbiamo trasposto tutta la nostra personalità e il nostro vivere sociale.

Apriamo la schermata ed ecco che la nostra vita ci sfila davanti, le persone a cui teniamo e quelle che sentiamo solo per dovere, i gruppi che amiamo e quelli silenziati.

Già perché, nel mondo di WhatsApp, c’è senza dubbio una gerarchia, una classifica di contatti più o meno importanti che, spesso, rispecchia la classifica delle persone più o meno importanti nella nostra vita.

Se non riuscite a individuare bene questa lista, be’, forse non state guardando nel posto giusto.

WhatsApp, funzione nascosta per sapere quale contatto è il nostro preferito

Non tutti lo sanno ma WhatsApp nasconde in sé una serie di opportunità che molti utenti ignorano totalmente o in buona parte.

Nel tempo vi abbiamo svelato come recuperare i messaggi cancellati dagli amici o come evitare di perdere le chat, oggi vogliamo mostrarvi come WhatsApp può svelarvi quali sono i vostri contatti preferiti.

Non molti sanno infatti che l’app può presentarci una lista dei contatti con cui condividiamo più foto e video, quelli con cui in pratica interagiamo di più.

Come fare? Scopriamo insieme questa funzione nascosta.

Basterà andare su ‘Impostazioni’ e da qui su ‘Utilizzo Dati e Archivio’. Infine clicchiamo ancora una volta ‘Utilizzo Archivio‘.

Ecco che comparirà dinnanzi ai nostri occhi una lista ordinata per numero di interazioni dove la dimensione dei file scambiati influisce pesantemente sulla ‘classifica’.

In cima alla lista ci sarà molto probabilmente un gruppo di cui fate parte, contesto in cui ovviamente i file condivisi aumentano in modo naturale. A mano a mano arriveranno però anche i veri e propri contatti, quelli con cui condividete di più.

Questa funzione è importante anche qualora abbiate necessità di fare spazio nello smartphone. Vi aiuterà infatti a individuare quali sono le conversazioni con i file multimediali più pesanti così da eliminarli prima.

Ora potete padroneggiare uno strumento che vi farà capire chi, tra i vostri contatti e gruppi, è il più attivo o, che dir si voglia, il più tartassato.

Che cosa vi dice tutto ciò della vostra vita di relazione?