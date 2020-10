WhatsApp: come ascoltare i messaggi vocali senza accedere alla chat

Vorresti ascoltate una nota audio arrivata da WhatsApp ma non vorresti farlo sapere al mittente? Con questo trucco non apparirà il pallino verde.

Utilizzare Whatsapp in modalità anonima è un’esigenza di molti e per motivi diversi. Entrare in chat senza essere visti è possibile. Dopo avervi rivelato come fare per chattare in modalità segreta e scrivere messaggi che sostutuiscono il testo reale con un contenuto fittizio agli occhi indiscreti dei curiosi, e dopo avervi spiegato come fare per disattivare le spunte blu, ora vi sveliamo come ascoltare i messaggi audio senza entrare nella chat.

WhatsApp: come ascoltare note audio in gran segreto

WhatsApp la conosciamo tutti, è una delle applicazioni di messagistica più diffuse e più apprezzate anche perchè offre la possibilità di comunicare in svariati modi.

Non solo attraverso un messaggio scritto o una chiamata, grazie a Whatsapp puoi comunicare inviando foto, video, messaggi audio, allegati di ogni genere, link attivi… e non solo puoi comunicare la tua posizione, inviare il contatto di un numero presente in rubrica e molto altro, counicare non è mai stato così semplice.

La comunicazione si è molto evoluta rispetto al passato quando per dare un “cenno” facevamo uno squillo. Un solo squillo poteva avere molti significati: “ti penso, scendi sono sotto casa, parto tra 5 minuti, butta la pasta… “.

La frontiera dello squillo è stata ampiamente superata da Whatsapp, oggi invece di inviare squilli possiamo inviare messaggi vocali con il vantaggio di non equivocare le nostre necessità.

L’unico problema è che a volte vorremmo sapere cosa gli altri hanno da dirci ma non vorremmo far sapere loro che abbiamo ascoltato il messaggio, perchè questo implica di rispondere o di pensare alla richiesta del messaggio e non ci permette di prenderci del tempo e non sentirci pressati. Anche questo non è più problema.

Il trucco per ascoltare i messaggi audio senza farlo sapere al mittente esiste ed è molto semplice, devi solo ascoltare il messaggio offline, non entrando nella chat o almeno lasciando che nessuno capisca che sei passato per la chat.

In pratica è veramente semplicissimo, l’unica cosa della quale dovrai assicurarti è quella di scaricare la versione aggiornata del software, per poter usufruire di questa possibilità prima dovrai occuparti di fare un’ aggiornamento del programma per il tuo smartphone, fatto questo quando riceverai un messaggio vocale sulla notifica del telefono apparirà anche il tasto play. Cliccandoci sopra tu sarai in grado di ascoltare l’audio senza accedere chat e dato che non entri in chat non risulterai online e l’audio non avrà spunte blu fino alla prossima volta che deciderai di aprire l’applicazione.

