Scatta la censura nella casa del Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti duramente rimpoverati e alla regia sfugge l’audio.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 mettono a dura prova gli autori che sbottano in diretta con la regia che trasmette l’audio. Tutto è accaduto quando alcuni concorrenti stavano conversando tra loro. L’argomento della discussione, però, ha letteralmente fatto infuriare gli autori al punto che una voce ha perso letteralmente la pazienza rimproverandoli duramente ed esortandoli a non parlare più di quel tema. Ma cos’è successo esattamente? Andiamolo a scoprirlo insieme.

Grande Fratello Vip 2020, gli auturo sbroccano: “Vietato parlare di queste cose”

Ad essere stati duramente rimproverati da uno degli autori del Grande Fratello Vip sono stati i concorrenti del cucurio ovvero Elisabetta Gregoraci, Adua Del Vesco, Guenda Goria e Massimiliano Morra. I quattro, lontani dagli altri abitanti della casa, stavano raccontando come hanno trascorso il tempo prima di varcare la famosa porta rossa. Tutti i concorrenti, prima dell’inizio del reality, sono stati isolati in albergo e i quattro si stavano confrontando proprio su tale momento. La conversazione, però, ha scatenato la reazione della produzione che ha rimproverato i quattro invitandoli a non parlarne più.

La voce dell’autore è stata mandata in onda dalla regia e il video del momento è stato immediatamente pubblicato sui social. “Allora ragazzi, non interessa al pubblico sapere dell’albergo e di come era organizzata la vita prima dell’ingresso qua dentro. Vi era stato detto: è vietato”, ha detto l’autore ad Adua, Guenda e Massimiliano. Quanto accaduto è stato immediatamente ripreso dagli utenti dei social. Alcuni considerano eccessiva la reazione dell’autore mentre altri, esattamente come i concorrenti, hanno notato un certo nervosismo.

Dopo il rimprovero ricevuto, gli abitanti del cucurio che sono già tornati in casa ricongiungendosi con gli altri concorrenti, non hanno più parlato di quanto accaduto prima di varcare la famosa porta rossa, ma gli utenti dei social si chiedono il motivo di tale divieto. Nonostante tutto, le dinamiche della casa continuano a non deludere i telespettatori che ora aspettano con ansia l’ingresso di un nuovo concorrente gay.