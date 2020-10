WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram, presto si fonderanno

WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram, presto non saranno più 4 applicazioni diverse ma saranno un unico servizio. Vi spieghiamo qual è il piano di Mark Zuckerberg.

Questi social sono già in qualche modo collegati tra loro, chi usa queste app con dimistichezza sa bene che le condivisioni di storie da Instagram a Facebook sono possibili con un click, così come saprà dell’esistenza di un collegamento tra WhatsApp e le Messenger Rooms nel caso delle videochiamate. Questi sono stati i primi passi che Mark Zuckerberg ha compiuto verso la grande unificazione.

4 grandi social media in uno

L’intento di Mark Zuckerberg è quello di fondere le più grandi applicazioni social del momento: WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram, forniranno un solo ed unico servizio.

Un passo rivoluzionario che si pone l’obiettivo di rendere fluide e semplici le conversazioni tra un’applicazione e l’altra.

Ti stai chiedendo come si svilupperà questa idea sul piano pratico? A quanto pare sarà possibile scorrere sui social media e contemporaneamente chattare con qualcuno sull’altro social media. Quindi se sei su Facabook potrai scrivere su WhatsApp o inviare un direct message su Instagram senza uscire da un’applicazione ed aprirne un’altra. Ovviamente la grande forza strategica sta nel riuscire a compiere questa fusione in modo intuitivo e fare in modo di facilitare e non complicare le cose all’utente, soprattutto a coloro che sono poco avvezzi al cambiamento.

Un’altro cruccio degli utenti riguarda la privacy, Mark Zuckerberg già nel centro del mirino delle accuse in merito a questo argomento delicato cerca di rassicurare tutti i suoi appassionati: “Solo poche stringhe di codice di WhatsApp farebbero riferimento ad un database cross-checking locale, che resterà solo all’interno del proprio smartphone. Sarà sempre possibile, inoltre, disattivare il servizio unico e lasciare le tre app distinte tra loro”.

Quindi a voi la scelta, accetterete di intraprendere questo percorso evolutivo o resterete fermi sulla vostra applicazione?