Pasta con tonno e fagioli bianchi, primo piatto completo

Come mettere tutti a tavola in mezz’ora senza rinunciare al gusto? Semplice, cucinando la pasta con tonno e fagioli bianchi, un primo piatto di sostanza

Le chiamano ricette salva cena oppure ricette per gli studenti in trasferta. In realtà sono semplicemente idee per risparmiare tempo senza risparmiare sul gusto. Oggi per le nostre ricette di primi piatti puntiamo sulla pasta con tonno e fagioli bianchi, tanta sostanza con poca spesa.

Tutto quello che dovete fare è scegliere bene gli ingredienti. La pasta è meglio corta, tipo penne, fusilli, farfalle o trofie anche se questo condimento sposa bene pure spaghetti, tagliate,le e fettuccine. Il tonno sceglietelo di ottima qualità (ce ne sono tanti in commercio), al naturale o all’olio di oliva. E lo stesso fate con i fagioli. Quelli perfetti per la ricetta sono i cannellini, perché buoni ma poco invasivi e molto digeribili. Fatto questo passo, il resto sarà una passeggiata.

Ingredienti:

360 g di pasta corta

180 g di tonno in scatola

200 g di cannellini in scatola

1 cipolla rossa

prezzemolo tritato

1 bicchiere di brodo vegetale

olio d’ oliva

sale

pepe

Pasta con tonno e fagioli bianchi, pronta in mezz’ora

Queta pasta è ideale quando siete di corsa perché potete preparare il condimento mentre cuoce la pasta. In mezz’ora metterete tutti a tavola.

Preparazione:

Pulite la cipolla, lavatela e tagliatela a a fettine non troppo sottili. Poi lavate e lasciate sgocciolare anche i cannellini in scatola o in barattolo.

Mettete la cipolla a rosolare per qualche minuto un una padella con 2 cucchiai di olio, allungandola con mezzo bicchiere di brodo vegetale (versato poco alla volta). Coprite con un coperchio la padella e lasciate andare a fuoco basso per circa 5 minuti.

Sgocciolate il tonno, riducetelo a pezzetti e aggiungetelo alla cipolla. Poi unite anche i fagioli bagnate con il brodo rimanente e cuocete ancora a fiamma bassa per 5 minuti. Intanto che cuoce regolate di sale e pepe.

Quando l’acqua per la pasta bolle, salatela e cuocete la pasta fino a qua do è al dente. Intanto che aspettate tritate anche un po’ di prezzemolo, poi scolate la pasta e versatela nella padella col condimento.

Spegnete il fuoco, mescolate il tutto e servite nei piatti aggiungendo un pizzico di pepe oppure di peperoncino.