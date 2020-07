Focaccia veloce in padella, la ricetta salva cena in pochi minuti

La ricetta di oggi è un’ottima soluzione per i giorni non cui non sappiamo cosa preparare per cena, la focaccia veloce in padella è semplice, veloce e soprattutto buonissima

Se le focaccia è la nostra passione e non sappiamo se scegliere tra quella di Recco o quella toscana . Se abbiamo una voglia improvvisa di focaccia oppure se sono arrivati ospiti all’improvviso e vogliamo stupirli, bene. La focaccia veloce in padella è quello che fa per noi.

Una focaccia croccante golosa e soprattutto semplice e veloce da preparare, una classica ricetta salva cena. Ma è ideale anche da portare per un picnic al mare deciso all’ultimo minuto.

Per realizzare questa buonissima focaccia avremo bisogno di questi ingredienti.

Ingredienti

Per l’impasto

300 g farina 0

165 g acqua 165 g

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

10 g di lievito istantaneo x salato

6 g di sale

Per la farcitura

insalata

pomodoro

prosciutto cotto

maionese

Focaccia veloce in padella, la ricetta passo passo

La bellezza di questa ricetta è la sua semplicità e la sua velocità, ma un’altra sua caratteristica da non scordare è la sua versatilità. Perché oggi noi ve la proporremo con un ripieno ma avrete libero spazio alla fantasia e potrete riempirla in qualsiasi altro modo

Partiamo con la preparazione: mettiamo in una pirofila la farina setacciata, mischiamola e aggiungiamo i 165 grammi di acqua. Mescoliamo tutto con un cucchiaio di legno. Aggiungiamo il cucchiaio di olio e dopo aver girato un po’ per farlo amalgamare aggiungiamo anche il lievito setacciato e il sale e continuiamo a mescolare con il cucchiaio.

A questo punto prendiamo il nostro impasto e lavoriamolo in modo energico per almeno due minuti: deve venire un panetto liscio e omogeneo. Dopo di che mettiamo un po’ di farina e iniziamo a stendere con il matterello la nostra focaccia. Dovremo avere cura di non farla troppo sottile ma lasciarla un po’ spessa.

Ungiamo la nostra focaccia e prendiamo una padella. Sì, perché questa ricetta non ci farà accendere il forno ma facciamo solo scaldare la padella. A questo punto piazziamo la nostra focaccia avendo cura di mettere la parte che avremo ricoperto di olio sotto. Abbassiamo il fuoco al minimo e facciamo cuocere per 2-3 minuti coperto con un coperchio.

Nel frattempo oliamo la parte superiore, passati i 3 minuti controlliamo che sia cotta e giriamo. Facciamo cuocere altri 2–3 minuti, dopo di che faremo la prova dello stecchino per vedere se è ben cotta.

Prendiamo la nostra focaccia e dividiamola a metà e a questo punto passiamo al condimento. Mettiamo in una metà un velo di maionese, ricopriamo con la lattuga, dopo di che mettiamo i pomodori conditi e il prosciutto. Prendiamo l’altra parte di focaccia e mettiamo la maionese.

A questo punto la nostra focaccia è pronta da gustare.