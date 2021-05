Damiano esulta sui social per l’ennesimo record dei Maneskin e lancia una frecciatina alla Francia: il video che sta facendo impazzire i fan.

I Maneskin non si fermano più. La band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi sta vivendo un momento magico dopo la vittoria dell’Eurovision 2021. La musica della giovane band romana sta arrivando in ogni angolo del mondo e, per il 2022, sono stati annunciati i primi appuntamenti live europei.

Oltre a scalare tutte le classifiche e a far registrare il sold out per il tour italiano, i Maneskin lanciano la sfida ai grandi artisti internazionali. Per festeggiare il momento magico che sta vivendo insieme a Victoria, Ethan e Thomas, Damiano, tra le storie di Instagram, ha pubblicato un video in cui, oltre a sfoggiare un sorriso con cui esprime tutta la sua felicità, lancia anche una frecciatina alla Francia.

Damiano dei Maneskin: il video che sta facendo impazzire i fan

Alla luce del trionfo all’Eurovision 2021, i Maneskin sono i terzi artisti più ascoltati al mondo. La band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ha battuto artisti internazionali come Justin Bieber, Taylor Swift, The Weeknd, Pink, Coldplay e Bruno Mars. Davanti a loro, per il momento, ci sono solo i BTS e Olivia Rodrigo.

Inoltre, i biglietti per il tour italiano stanno andando a ruba. I Maneskin hanno annunciato altri sold out per Napoli e Firenze e aggiunto nuove date. Nel 2022, inoltre, si esibiranno ai Festival rock più famosi d’Europa come hanno annunciato sui social.

“Nell’estate 2022 saremo live al Rock am Ring and Rock I ‘ m Park. Abbiamo sempre sognato di esibirci su questi palchi ed è incredibile per noi far parte della fantastica formazione. Europa arriviamo.

Per finire, anche i biglietti di Firenze e Napoli sono andati esauriti, ma non preoccupatevi: le nuove date sono uscite ora”, hanno fatto sapere.

Dopo tale annuncio, Damiano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. su Instagram ha così pubblicato un video in cui intona una piccola “poesia” che ha scatenato l’entusiasmo dei fans.