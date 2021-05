I Maneskin conquistano l’Eurovision e festeggiano così: foto e video

I Maneskin conquistano l’Europa vincendo l’Eurovision 2021 con la canzone “Zitti e buoni” e festeggiano così: foto e video.

E’ stata una notte magica per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas dei Maneskin. Dopo le lacrime e l’incredulità mostrata al mondo per la vittoria all’Eurovision 2021 hanno festeggiato insieme al team italiano.

“Non succede, ma se succede”, aveva detto Damiano in conferenza stampa. Arrivati a Rotterdam con il semplice desiderio di far conoscere la propria musica ad un numero maggiore di persone, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, partiti da Via del Corso a Roma, sono arrivati sul tetto d’Europa riportando in Italia una vittoria che mancava da 31 anni.

La gioia è tantissima e, in quel di Rotterdam, hanno festeggiato anche insieme ad altri artisti. A documentare i grandi festeggiamenti della band romana sono le fanpage che hanno seguito passo dopo passo l’incidrebile carriera dei Maneskin.

Notte di festa per i Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision 2021

Prima le lacrime e l’incredulità e poi un’esposione di gioia per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che, in conferenza stampa, non hanno nascosto lo stupore di essere riusciti in un’impresa in cui i fans hanno sempre creduto. Talentuosi, determinati, super professionali, energici e con una grande voglia di realizzare i propri sogni sono riusciti a portare a casa un risultato grandioso.

Mentre su Instagram, il numero dei followers, sia della pagina ufficiale dei Maneskin che quelli dei profili personali dei ragazzi continua a salire, sui social, le fanpage stanno pubblicando foto e video di una notte storica che sarà ricordata per sempre.

In conferenza stampa, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno intonato ‘Seven Nation Army’ dei The White Stripes’, la stessa dei Mondiali 2006 vinti dall’Italia sulla Francia.

DEDICA AI FRANCESI CON VULGARITÉ pic.twitter.com/0XgT2w5Djr — g🤍| il modo in cui (@paperss2106) May 22, 2021

Dopo la conferenza stampa, i Maneskin hanno festeggiato anche con i finlandesi dei Blind Channel.

Grande la gioia per l’Italia, ma soprattutto per dei ragazzi ventenni che, ancora adesso, non riescono a credere a ciò che hanno realizzato.

Non poteva mancare neanche il bagno con lo champagne.

E in attesa dei festeggiamenti in Italia, ancora complimenti ragazzi!