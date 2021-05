Tutti hanno notato la sua perfetta forma fisica, corpo curato e addominali scolpiti, ma quali sono si segreti di Elettra Lamborghini? Scopriamoli insieme.

Sempre bella e raggiante Elettra Lamborghini, spesso presente in tv in tantissime trasmissioni, come di recente all’Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista. E’ conosciuta come la regina del twerking. Un pò tutti hanno notato che Elettra è più magra delle altre volte, ma è sempre perfetta e bella, ma quale è il suo segreto?

Scopriamo i segreti del suo fisico mozzafiato per non parlare dei suoi addominali ben scolpiti, sembrano quasi di acciaio, scopriamo qualcosa in più.

Elettra Lamborghini svela i segreti dei suoi addominali scolpiti

Elettra Lamborghini è una cantante e non solo potremmo definirla una delle star più chiacchierate degli ultimi tempi. Spesso protagonista in tv da coach di “The Voice of Italy” ad opinionista all’Isola dei Famosi. Ricordiamo che Elettra è nota non solo per la sua bravura, stile unico e simpatia ma è l’ereditiera della casa automobilistica Lamborghini.

Elettra Lamborghini non solo bella e sexy ma è molto attenta al proprio aspetto fisico, ha degli addominali ben scolpiti da far invidia a molte donne. Sicuramente la cantante è molto attenta alla sua linea, non solo segue una dieta sana ed equilibrata ma soprattutto svolge una regolare attività fisica con tante ore di allenamento a settimana.

Elettra ha iniziato a cambiare la sua alimentazione già un paio di anni fa esattamente nel 2019 per necessità a causa di problemi di salute. Infatti dopo che si è sottoposta ad analisi del sangue ha scoperto che aveva dei valori troppo alti della bilirubina, l’ha ufficializzato lei stessa su Instagram. Elettra Lamborghini segue una dieta vegetariana, la scelta di seguirla è stata una conseguenza alla lettura di un libro che spiegava di come veniva prodotta la carne.

Da quel momento in poi il suo regime alimentare è cambiato. Grazie alla dieta vegetariana che ha segue Elettra è riuscita a perdere circa sei chili in due settimane. L’ha seguita anche il marito Dj Afrojack, che dopo la dieta ha perso diversi chili. Infatti non si può che notare il bellissimo corpo di Elettra non solo in tv anche su Instagram attraverso stories e foto.

In particolar modo Elettra ha un fisico tonico, le sue curve sempre sode e gambe e addome tonici, ma quale è il suo segreto? Elettra afferma di mangiare tutto quello che mangia una persona vegetariana, quindi i cibi che assume sono la frutta e verdura, invece delle proteine animali assume quelle vegetali. Ecco alcuni alimenti: legumi, soia in varie forme, ma anche il tofu, quindi in poche parole ha abolito completamente dalla sua alimentazione la carne. Inoltre la bellissima cantante riesce subito a rimettersi in riga se si concede qualche sgarro. Infatti durante il periodo della quarantena è ingrassata un pò, ha messo qualche chilo di troppo e non si è scoraggiata si è rimessa subito in carreggiata.

Elettra non è mai stata grassa ma a i suoi addominali scolpiti li ha messi in mostra quando ha partecipato a un reality di MTV nel 2016 in cui si è allenata davanti alla telecamera con il personal trainer Matteo Paolucci. Da quel momento la cantante ha sempre svolto regolarmente attività sportiva seguita sempre dal suo personal trainer.

Infatti già era in perfetta forma l’estate scorsa. Inoltre la Lamborghini afferma che non hai rinunciato ai dolci, certo che non ne consuma eccessivamente ma ogni tanto uno sgarro se lo concede. Ma come tutte le persone che decidono di dimagrire o avere un fisico ben scolpito devono farlo solo se seguiti da nutrizionisti e personal trainer come fa d’altronde Elettra.

Sicuramente dietro ad un fisico perfetto, curato e ben scolpito c’è uno stile di vita è sano e non si può che negare. Elettra Lamborghini da qualche anno non fuma più, solo dopo aver scoperto i veri danni del fumo. Prova a convincere a smettere anche chiunque sia vicino a lei che prova ad accendere una sigaretta.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)