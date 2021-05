Usare un costume come un top ti sembra un’idea assurda? Bene, con l’arrivo dell’estate sappi che devi essere pronta a tutto. Ecco le nostre idee per essere sempre stilosa anche se stai sfoggiando un bikini!

Va bene, va bene, lo sappiamo: non si tratta dell’ultimo ritrovato in fatto di moda e fashion, però è comunque un’idea interessante, soprattutto se sei appena tornata dalla spiaggia.

Di cosa parliamo?

Ma ovviamente di tutte quelle maniere in cui puoi incorporare il tuo bikini oppure il tuo costume intero nei tuoi outfit giornalieri e serali!

Pensi che non esista una tecnica adeguata? Non preoccuparti, te la sveliamo noi!

Usare un costume come top: ecco qualche idea per non farsi scoprire

A volte compri un costume così bello ma così bello che… non lo indosserai mai per entrare in acqua!

I costumi, a tutti gli effetti, fanno parte del tuo armadio e del tuo stile e, quindi, rappresentano un ottimo modo per “sfogare” i tuoi istinti da fashion victim.

Alcuni costumi, però, sono talmente belli o particolari che (sebbene tu li abbia indossati di malavoglia anche in spiaggia) non possono di certo rimanere appannaggio solo di granchi e onde del mare!

Da qualche giorno, quindi, stai pensando di indossare il tuo costume come un top: solo che hai paura che qualcuno “ti scopra“.

LEGGI ANCHE –> La voglia di mare è tutta racchiusa in questi copricostumi: ecco i 5 must have da avere

Aiuto! Come puoi fare? Non preoccuparti, se hai questo problema ci siamo noi a darti una mano.

Indossare il costume come un top, infatti, non solo si può ma ti sveleremo anche come puoi fare senza farti riconoscere od individuare.

con i pantaloni : la prima idea, sicuramente, è quella di abbinare il tuo bikini (il pezzo di sopra, ovviamente) ad un paio di pantaloni .

Puoi provare sia uno stile più sportivo , come Bella Hadid che si è fatta vedere in giro con jeans e bikini oppure usando un paio di pantaloni palazzo, morbidi e delicati .

L’idea è quella di concentrare sulla parte di “ sotto ” le attenzioni , magari scegliendo un capo particolare o che attiri lo sguardo .

Sopra, poi, puoi sfoggiare il tuo bikini senza che nessuno si accorga di cosa stai facendo! Usa accessori che ti aiutino a " dirottare " l' attenzione se ti senti troppo " scoperta " (una borsa gigante è perfetta) e poi non scordarti la crema!



una gonna lunga : un'altra idea, invece, è quella di utilizzare una gonna lunga magari con uno spacco importante oppure delle trasparenze che possano lasciar intravedere le gambe.

Come vedi puoi utilizzare questo look per presentarti direttamente in spiaggia (e ridurre al minimo le operazioni di vestizione e svestizione sulla sabbia bollente ), oppure anche per uscire ed andare a bere qualcosa!

Come sempre, d' obbligo ricordarsi la crema giusta: qui trovi cinque errori che commettiamo tutti per non sbagliare più in futuro.



pantaloncini e camicia: ti sembrano troppi vestiti per una situazione "calda" come l'estate? Ricrediti!

L’idea è quella di creare un look che sia il più rilassato possibile, senza preoccuparti “troppo” di come e quanto sia fashion.

Non lo sapevi? Lo street-style è tornato e questa volta per restare: guarda i due esempi qui sotto.

Ti basterà indossare un pantaloncino (addirittura in coordinato con la camicia: te lo avevamo detto qui che tra i cinque must have che ci sono per questa estate devi avere un completo), indossare il tuo bikini preferito e completare il tutto con un paio di shorts.

In un attimo avrai un outfit comodissimo, fresco e giovanile e che in un momento potrai trasformare in una tenuta per prendere il sole o scatenarti con gli amici.

Meglio di così!



Insomma, ci siamo capiti. Questa estate, a quanto pare, non potrai andare da nessuna parte senza un pezzo di sopra del costume.

Indossare il bikini come un top, infatti, non è solo semplicissimo ed anche (insospettabilmente) stiloso.

Si tratta anche un vero e proprio trend che ti permetterà di sentirti comoda ed alla moda.

Insomma, potresti essere la prima del tuo circolo di amiche a fare questo primo passo e stabilire una volte per tutte che sei decisamente la più fashion.

Ora che sai come fare, poi, non hai davvero più scuse: è ora di tirare fuori quel bikini che non hai mai indossato e una dargli nuova vita!