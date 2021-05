Non solo il costume: ecco i 5 must have dei copricostumi, tutti i vestiti da mare che non potranno mancare nella tua valigia delle vacanze.

L’estate è in arrivo e come ogni anno torna la voglia di mare, spiaggia e leggerezza. In una parola di vacanze.

Parei, caftani, mini-dress, tutine, kimoni, camicioni, pantaloncini e chi più ne ha più ne metta, anche i copricostumi fanno la loro parte nell’abbigliamento estivo.

Del resto quando si va in spiaggi bisogna essere libere e spensierate quindi al bando abbigliamento costrittivo, scomodo o con tessuti pesanti. Scopriamo allora i 5 must have dei copricostumi che dovremo assolutamente mettere in valigia.

Ecco i 5 must have dei copricostumi da mettere in valigia

Dopo avervi svelato i 5 must have dei costumi da bagno in fatto di stili e tendenze ecco una carrellata di abbigliamento moda mare che sarà assolutamente di tendenza quest’estate sulle spiagge italiane e non solo.

1) Camicione aperto. La camicia aperta che sia in lino o in cotone è un must di questa stagione che sta per esplodere. In effetti si tratta di un capo comodo da portare all’occorrenza aperto totalmente o abbottonato a metà, insomma come più ci piace. E non importa se sotto indossiamo il costume intero o il bikini, la camicia si porta bene su tutto. Possiamo abbinarci sotto un paio di shorts o semplicemente indossarla con le gambe libere. Sono diversi i brand che propongono queste maxi-camicie nei toni chiari del bianco, rosa pallido o celestino ma anche nero. Occhio però a indossare colori scuri quando fa molto caldo. Nella foto in alto a sinistra il modello a righe bianco e rosa è a firma di Saint Barth. Altrimenti cliccando qui puoi scoprire un modello in lino firmato Calzedonia.

2) Vestitino con ricamo in pizzo Sangallo. Un altro must dei capi per il mare è il classico abitino rigorosamente bianco con il ricamo in Sangallo. Proprio come quello nella foto sopra a destra firmato Calzedonia. Sono diversi i brand anche qui che si sono sbizzarriti in modelli adatti alla spiaggia. Ecco un modello perfetto targato Moda mare Positano.

3) Caftano. Anche qui il pizzo Sangallo la fa da padrone (vedi il modello di Benetton a spalle scoperte, per acquistarlo clicca qui), ma non solo. Possiamo optare anche per un caftano colorato o arricchito da applicazioni scintillanti. I due modelli qui sotto sono particolarmente di tendenza e alla moda, adatti anche per le più giovani. Per acquistare il caftano di Zara ecco il link. Mentre per il modello a destra di F**K clicca qui.

4) Parei. Uno dei copricostumi più pratici è di sicuro il pareo. Corto o lungo ognuno potrà scegliere il modello che preferisce e annodarlo come meglio crede per risaltare le proprie curve. Ad esempio legato su un fianco, oppure con un fiocco sul seno, altrimenti incrociato dietro al collo. Con un pareo potremo creare tanti outfit diversi. Di tessuto super leggero, il pareo è particolarmente adatto alla spiaggia proprio perché anche se lo indosserete con il costume bagnato farà presto ad asciugarsi. Non solo, potremo scegliere un modello con la stessa stampa del bikini o del costume intero, altrimenti di un altro colore in tutta libertà. Qui sotto alcuni modelli targati Calzedonia da acquistare cliccando qui.

5) Kimono. Infine il kimono un altro pezzo forte per il guardaroba da spiaggia. Anch’esso comodissimo da tenere aperto senza cintura o appena chiuso con il bikini a vista è un capo assolutamente must have. Per i kimono possiamo spingerci un po’ anche nelle fantasie a fiori o boho chic come queste. Per acquistare il modello a sinistra di Moda Mare Positano clicca qui. Altrimenti per il modello a destra di Shein ecco il link.

E voi avete già scelto i vostri copricostumi?