Quali saranno i capi must have dell’estate 2021? Basta, non cercare più: qui trovi tutti i capi che devi assolutamente sfoggiare in estate!

Evviva sta tornando l’estate!

Finalmente le temperature si alzano, il cambio di stagione ha senso e puoi sfoggiare i look a cui hai pensato per tutto l’inverno.

C’è solo un problema, però: che cosa ti metti?

Ogni anno aspettiamo con ansia l’inizio della stagione più calda per poi scoprire, improvvisamente, che neanche di quello che abbiamo ci piace!

Non preoccuparti: abbiamo stilato i cinque capi immancabili nel tuo armadio per questa estate, sui quali potrai fare sempre affidamento per sentirti fashion al punto giusto.

Ecco di quali parliamo!

Must have estate 2021: cinque capi che devi assolutamente avere nell’armadio questa estate

Ogni anno tutti (o almeno sicuramente chi scrive questo articolo) ci troviamo di fronte al nostro armadio, sconsolati.

Mettiamo via i maglioni invernali ed i jeans pesanti, salviamo qualche felpa per le serate più fresche e facciamo la conta delle calze smagliate.

Arriva, poi, il momento di riempire l’armadio con i capi estivi, tanto sognati nelle ultime settimane. “Finalmente” pensavi all’inizio “non vedo l’ora di rimettere i vestitini e le magliette a maniche corte!”.

Quello che non sai, però, è che mentre li tiri fuori e li prepari per la stagione, ti ritrovi a giudicare tutto il tuo armadio.

E no, il giudizio non è quasi mai positivo!

Ma cosa mi mettevo l’altr’anno?

Tranquilla, ci siamo passati tutti: capi di colori improponibili, che sembrano datati anche se li hai comprati neanche un anno fa e che oggi non indosseresti mai.

Aiuto, ma allora che cosa ti puoi mettere?

Non preoccuparti, ci siamo noi ad aiutarti: ecco i cinque trend dell’estate 2021 che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire e che devi avere nell’armadio.

L’anno prossimo saranno fuori moda? Noi non crediamo ma, nel frattempo, anche solo uno di questi capi potrà salvare i tuoi look che, adesso, ti sembrano irrecuperabili!

cut-out : poco importa che si tratti di un crop top, di un vestito o di un costume! Quest’anno il cut-out, cioè i capi “ tagliati e che espongono ” la pelle saranno un vero must .

Noi ti consigliamo di prendere almeno una maglietta , di un colore semplicissimo e basic che però viene resa particolare dal dettaglio dei fili incrociati.

Senza uno di questi capi, infatti, non ti sentirai alla moda (ed invece è proprio quello a cui punti, no?).



zeppe: per tutte le amanti degli anni '90 questa sarà una buona notizia (non come quella del ritorno dei jeans a vita bassa che ci siamo rifiutati di includere in questa top 5).

Le scarpe di questa estate, però, saranno quasi sicuramente tutte a zeppa: scarpe da ginnastica (come le Buffalo, te le ricordi?), sandali flat&chunky, stivali cuissardes con la zeppa alta.

Insomma, puoi veramente sbizzarrirti e tornare ai magici anni '90 (od andarci per la prima volta se hai meno di… 30 anni).

Le scarpe di questa estate, però, saranno quasi sicuramente tutte a zeppa: scarpe da ginnastica (come le Buffalo, te le ricordi?), sandali flat&chunky, stivali cuissardes con la zeppa alta.

Insomma, puoi veramente sbizzarrirti e tornare ai magici anni ’90 (od andarci per la prima volta se hai meno di… 30 anni).



