Belen Rodriguez presenta la figlia Luna Marie ai fan: l’emozionante video dell’ecografia e la reazione di Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez mamma innamorata della figlia Luna che nascerà tra alcune settimane andando a fare compagnia a Santiago, il primogenito della showgirl argentina, nato dal matrimonio, oggi finito, con Stefano De Martino. Con una serie di storie pubblicate su Instagram, Belen ha condiviso con i fans un momento intimo, privato e molto emozionante come quello dell’ecografia della figlia Luna Maria.

Con lei, c’era il compagno Antonino Spinalbese che, nei filmati, ha lo sguardo fisso sul monitor per ammirare i lineamenti della sua bambina di cui è già perdutamente innamorato.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese emozionati durante l’ecografia della figlia Luna Marie

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, dopo il viaggio che si sono concessi alle Maldive, sono tornati in Italia osservando il periodo di quarantena previsto dalle norme anti-covid. Conclusa la quarantena, Belen e Antonino sono usciti per un importante appuntamento, quello con l‘ecografia per vedere i lineamenti della figlia Luna Marie che entrambi non vedono l’ora di conoscere e stringere tra le braccia.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez: “Ecco perchè mi sono innamorata di Antonino Spinalbese”

Belen mostra tutta l’ecografia di Luna Marie ai fans. Nelle storie pubblicate su Instagram, la dottoressa svela anche il peso della piccola. Alla 27esima settimana, Luna Marie pesa 952 grammi. “Ma è una cicciona”, scherza Belen. “No, è giusta”, la rassicura la dottoressa.

L’ecografia riesce a mostrare esattamente il viso della piccola e la dottoressa, a Belen e ad Antonino mostra la serenità di Luna che, in alcuni frangenti, apre la bocca e sembra sorridere.

“E’ incredibile, si vede benissimo”, commenta mamma Belen sempre più emozionata ed impaziente di conoscere la sua bambina. “Amore della mamma” scrive poi Belen soffermandosi sull’immagine del viso della sua secondogenita.

“Per quanto sembri rilassata, sono molto, troppo impaziente di vederti!“, ha scritto poi pubblicando una foto scattata alle Maldive.



La famiglia Rodriguez e Spinalbese, dunque, non vede l’ora di accogliere la piccola Luna Marie. Anche Santiago che ha compiuto otto anni lo scorso 9 aprile è impaziente di conoscere la sorellina e cominciare la sua nuova avventura da fratello maggiore. Il video dell’ecografia che Belen ha regalato ai fans ha emozionato davvero tutti.