Antonino Spinalbese, fidanzato Belen Rodriguez: “È stato un colpo di fulmine”

Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen Rodriguez, al settimanale Chi racconta il suo amore con la showgirl che lo renderà padre per la prima volta.

Antonino Spinalbese, il fidanzato di Belen Rodriguez, insieme alla showgirl argentina, parla dell’amore che lo ha travolto in un’intervista doppia rilasciata al settimanale Chi. La coppia ha ufficializzato la gravidanza di Belen Rodriguez che è al quinto mese di gravidanza.

Innamorati, sereni e complici, sulla copertina del numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini, Belen e Antonino svelano i segreti di un amore fresco e giovane che li ha travolti dal primo istante.

Antonino Spinalbese, fidanzato Belen Rodriguez: “N on sono mai stato così protettivo o affettuoso”

Innamoratissimo della sua Belen, Antonino Spinalbese, accanto alla showgirl argentina, sta scoprendo dei lati di sè che, finora, non aveva ancora mostrato. A confessarlo è lui stesso che, nell’intervista rilasciata al settimanale Chi insieme a Belen Rodriguez che ha annunciato di essere al quinto mese di gravidanza, si è lasciato andare a dichiarazioni importante nei confronti della donna di cui si è improvvisamente innamorato e che lo renderà papà per la prima volta.

“Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro“, spiega Antonino “non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi aspettavo una donna diversa, invece accetta la felicità e trova il lato bello in ogni cosa“, ha raccontato il venticinquenne.



Molto legati alle rispettive famiglie, Belen e Antonino trascorrono diverso tempo insieme ai genitori di lei, ma anche alla famiglia di lui. Nelle scorse ore, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, Belen si era mostrata in compagnia di Lucia Spinalbese, la sorella del suo Antonino dando vita ad un simpatico siparietto con cui alimentava i rumors sulla gravidanza.

Rumors che sono stati ufficialmente confermati. Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, Belen e Antonino hanno confermato che diventeranno mamma e papà e la Rodriguez sogna di poter stringere tra le mani una bambina dopo la nascita di Santiago che il prossimo 9 aprile, frutto del suo amore oggi finito con Stefano De Martino, recentemente colpito dal lutto per la morte della nonna, spegnerà otto candeline.

Nell’intervista a Chi, Antonino ha parlato anche del grande dolore che ha dovuto affrontare in passato: “Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere cambiato, di essere cresciuto, maturato, sono invecchiato, ‘stagionato’ e ho preso il buono di una cosa brutta. Magari sembro triste nei momenti felici e felice nei momenti tristi, ma Belén è il disegno della mia vita che mi è riuscito meglio”.

Follemente innamorato di Belen, Antonino parla anche di matrimonio: “Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre“.