Carlo Verdone piange la morte dell’attrice di uno dei suoi film più famosi. Lo struggente addio sui social sconvolge i fan.

Lutto nel mondo del cinema per la morte di un’attrice italiana che aveva trovato il successo e la popolarità lavorando accanto a Carlo Verdone in uno dei suoi film di maggiore successo. Proprio l’attore e regista romano ha salutato l’attrice, diventata con il tempo una sua cara amica, con un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

A perdere la vita è stata Isabella De Bernardi che aveva recitato accanto a Carlo Verdone nel film “Un sacco bello” interpretando la ragazza hippie. Un personaggio amato dal pubblico di Verdone che, sui social, si sono uniti al dolore del regista.

Carlo Verdone dice addio ad Isabella De Bernardi, la ragazza hippie del film “Un sacco bello”

Isabella De Bernardi, attrice e pubblicitaria, figlia dello sceneggiatore Piero, nata nel 1963 è scomparsa prematuramente per un male incurabile. La sua carriera iniziò proprio con Carlo Verdone che, nel film “Un sacco bello”, le affidò il ruolo di Fiorenza, la fidanzata hippie del suo personaggio.

Dopo aver appreso della morte di Isabella De Bernardi, Verdone l’ha salutata pubblicamente con un breve video pubblicato su Instagram.

“Devo essere sincero. Mi sono un po’ stancato di fare necrologi. E’ un po’ di tempo che stiamo perdendo un sacco di persone che conosciamo e alle quali abbiamo voluto bene” – comincia così l’addio di Verdone. “Oggi, mentre giravo, mi hanno avvisato che Isabella De Bernardi, la Fiorenza di Un sacco bello, purtroppo, non c’è più. E’ andata via per un male incurabile. Per me resterà sempre una grande amica. Un’attrice che ha esaltato una sequenza importante. Una persona spiritosa. Riposa in pace Isabella. Ti mando un bacione enorme da qui”, conclude il regista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Isabella De Bernardi aveva recitato in Borotalco (1982) e Il bambino e il poliziotto (1989). E poi con Alberto Sordi ne Il Marchese del Grillo (1981) e Io so che tu sai che io so (1982) e nella serie tv I ragazzi della 3C.