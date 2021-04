Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman? Dopo gli ultimi gossip, la conduttrice riceve il rapiro d’oro e svela la verità a Striscia la Notizia.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati davvero, stanno attraversando una piccola crisi o tutto procede a gonfie vele nonostante rumors, gossip e indiscrezioni? A svelare la verità rompendo un silenzio assordante è Diletta Leotta che, ai microfoni di Valerio Staffelli di Striscia la notizia, durante la consegna del tapiro d’oro, ha smentito non solo la fine della storia d’amore con l’attore turco, maanche il rinvio del matrimonio.

Dopo la decisione di Can Yaman di chiudere il profilo Instagram che era seguito da milioni di followers, si sono diffuse sul web varie ipotesi sui motivi che avrebbero spinto l’attore a prendere tale decisioni. Secondo numerose indiscrezioni, a scatenare la crisi di Yaman sarebbe stata una crisi sentimentale con Diletta Leotta che, oggi, ai microfoni di Striscia la notizia, smentisce tutto.

Diletta Leotta smentisce la rottura con Can Yaman: “La storia d’amore è vera e sono molto felice”

Tra Can Yaman e Diletta Leotta procede tutto a gonfie vele. L’amore continua, è sempre più forte e la conduttrice, a Valerio Staffelli, confessa di essere molto felice.

“Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti“, ha detto Diletta smentendo tutti i rumors degli ultimi giorni scatenati dalla scomparsa da Instagram di Can Yaman.

Le parole della Leotta arrivano dopo giorni dall’ultima foto di coppia pubblicata dalla conduttrice per augurare Buona Pasqua ai fan. Le parole della conduttrice mettono così fine ai vari pettegolezzi. Nelle scorse ore, tuttavia, a parlare della relazione tra l’attore turco e la Leotta è stato Roberto Alessi.

Il direttore di Novella 2000 ha parlato così della coppia del momento: “Il fascino macho non è bastato. Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia. Si chiude così, per il più semplice e inattacabile dei motivi, la relazione che in molti hanno guardato con scetticismo fin dall’inizio”.