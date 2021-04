Come sta Bianca Guaccero e quando tornerà a Detto Fatto? L’annuncio in diretta

Come sta Bianca Guaccero e quando tornerà a Detto fatto? Positiva al covid, in collegamento da casa, svela le propri condizioni in diretta.

Come sta Bianca Guaccero dopo essere risultata positiva al covid? Quando tornerà nello studio di Detto Fatto? L’annuncio è arrivato in diretta dalla stessa conduttrice e attrice pugliese che, in collegamento da casa, dopo aver ringraziato i colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, ha raccontato come procede la quarantena e, soprattutto, come sta.

Sempre bellissima, la Guaccero ha raccontato di non avere più la febbre, ma di non aver ancora recuperato olfatto e gusto.

Bianca Guaccero, come sta: “Non ho più la febbra, ma non ho ancora gusto e olfatto”

Bianca Guaccero sta sempre meglio come ha spiegato lei stessa al pubblico di Detto Fatto durante la puntata trasmessa il 19 aprile. La bellissima attrice e conduttrice pugliese non è ancora guarita del tutto dopo essere risultata positiva al covid, ma fortunatamente, la febbre è passata come ha spiegato agli amici e colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.

“Ciao, come stai?”, ha chiesto Carla Gozzi. “Bravi, se volete vi lascio lì”, risponde la Guaccero. “No, torna presto”, ha ribattuto ancora la Gozzi. “Grazie per tutto l’aiuto e il sostegno che mi state dando. La gente vi vuole bene e sono fiera della mia squadra“, ha aggiunto la Guaccero.

L’attrice e conduttrice pugliese “Sto cercando di rimettermi il prima possibile con tutte le mie forze. Ancora non ho l’olfatto e il gusto e quindi non riesco ancora assaporare i piaceri della tavola, ma la cosa più importante è che non ho la febbra da due giorni“, ha aggiunto ancora la Guaccero.

Un messaggio che è stato accolto con gioia dal pubblico di Detto Fatto, sempre più affezionato alla simpatia e alla professionalità della Guaccero che, puntata dopo puntata, ha dimostrato di essere un’ottima conduttrice sfoggiando anche le sue indiscutibili doti canore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)

La data di rientro della Guaccero a Detto fatto ancora non c’è, ma il pubblico la sta aspettando con grandissimo affetto.