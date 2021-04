C’è l’ombretto sbagliato per gli occhi marroni? Sì, e sfortunatamente si tratta di colori che sono di assoluta tendenza nel 2021. Quali sono e perché vanno evitati?

I colori pastello sono un trend che ha dilagato in ogni settore della moda e del make up nel 2021. Sono arrivati addirittura a invadere il nostro spazio domestico: tra gli outfit più alla moda da indossare in casa, infatti, le tute dai colori baby sono un must assoluto.

Questo però non vuol dire che i colori pastello stiano bene davvero a tutte, soprattutto in fatto di make up.

I colori chiari e chiarissimi, che si notano a malapena, stanno infatti benissimo soltanto alle ragazze dalla pelle pallida e dagli occhi chiari, poiché questi colori sembrano amplificare e ripetere quelli dell’iride.

Purtroppo questo non vale assolutamente per le ragazze dagli occhi castani, per le quali il trend assoluto del make up 2021 è un grande, gigantesco “NO”.

L’ombretto sbagliato per gli occhi marroni? È quello di moda nel 2021!

Nella ruota dei colori vengono disposti tutti i colori dello spettro visibile, da quelli caldi a quelli freddi, passando gradualmente dagli uni agli altri. Negli spicchi più prossimi vengono sistemati i colori simili, quindi naturalmente i colori che si trovano negli spicchi opposti della ruota sono quelli più diversi tra loro.

Proprio ai colori più distanti e diversi tra loro è necessario guardare per trovare i colori ideali da abbinare ai nostri occhi per il make up.

Questo significa che per far risaltare gli occhi azzurri si potranno scegliere toni dell’arancio e del rosa, mentre per fa risaltare quelli verdi si potrà scegliere un colore dello spettro del viola.

Leggi anche => Come usare la ruota dei colori per abbinare i vestiti e valorizzare il fisico

Naturalmente però, anche abbinare toni “vicini” a quelli del colore degli occhi non darà un effetto così sgradevole, proprio perché, come accennato, un colore simile a quello degli occhi darà l’impressione che le iridi siano più grandi.

Lo stesso discorso vale per gli occhi marroni, che stanno bene con un numero molto ampio di colori e diventano più profondi e affascinanti se vengono truccati con tonalità marroni fredde o calde, o aranciate.

Per dare luce agli occhi marroni l’ideale è scegliere i toni brillanti del rame e dell’oro che, anche se più chiari, si accordano bene al castano.

Al momento di scegliere i colori giusti per il make up occhi bisognerà tener ben presenti queste indicazioni, dal momento che utilizzare colori sbagliati potrebbe accentuare visivamente i difetti della pelle e del contorno occhi, come le piccole rughe e le occhiaie.

Leggi anche => Come coprire perfettamente le occhiaie scure con il make up

E i colori pastello? Assolutamente no, perché renderanno lo sguardo piatto, infantile e poco incisivo.

Se proprio si vuole tentare un make up azzardato con ombretti pastello su occhi marroni, sarà necessario virare verso la massima saturazione possibile. Questo significa che il celeste può andare bene a patto che diventi così intenso da trasformarsi in un visibilissimo turchese. Anche il rosa può essere accettabile, a patto che si intensifichi fino a diventare un interessantissimo magenta.

Le donne con gli occhi marroni dovranno quindi rinunciare completamente agli ombretti color pastello? Assolutamente no: questi colori potranno essere utilizzati in piccole dosi per creare punti di luce dalle delicate e raffinatissime sfumature.

L’importante è non stendere i colori pastello su tutta la palpebra o su gran parte di essa, perché si tenderebbe a smorzare la profondità e l’intensità degli occhi senza guadagnare assolutamente nulla in bellezza.

L’idea di base è quindi quella di cominciare con un colore pastello nell’angolo interno dell’occhio, per poi sfumare gradualmente il colore verso toni via via più scuri dello stesso colore fino all’angolo esterno, dove necessariamente dovrà essere posta una cospicua dose di “ombra” per compensare la “luce” portata dall’ombretto più chiaro nella parte interna dello sguardo.

Le ragazze con gli occhi marroni (che tra l’altro sono tantissime in Italia) dovranno quindi rinunciare completamente ai trend make up più attuali? Assolutamente no: per loro c’è (fortunatamente) un trend che sembra ritagliato su misura per il colore dei loro occhi.