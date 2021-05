Luca Argentero spiazza Cristina Marino: il gesto prima del matrimonio

Luca Argentero ha spiazzato Cristina Marino prima delle tante attese nozze. Il suo gesto non è passato inosservato sul web.

Luca Argentero è senza dubbio uno degli attori più amati dal pubblico del piccolo e grande schermo, che seguono ormai da anni non solo la sua vita professionale ma anche quella privata. Non è di certo un mistero, infatti, che il bell’attore a breve convolerà a nozze insieme alla sua Cristina Marino.

Qualche tempo fa, infatti, la coppia ha deciso di venire allo scoperto, annunciando che non appena la situazione nel nostro paese migliorerà coroneranno il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. Almeno per il momento non si è a conoscenza, dunque, della data del lieto evento ma Luca ha sorpreso tutti, compresa la sua futura moglie, nel farle una romantica sorpresa in un giorno davvero speciale per lei. Quale? Quello del suo compleanno!

Cristina Marino compleanno: gli auguri di Luca Argentero

Cristina Marino è nata nel 1991 ed oggi compie ben 30 anni. Un traguardo decisamente importante per lei e per questo motivo il suo futuro marito Luca Argentero, che da sempre si è dimostrato essere un gentil uomo, non poteva non sorprenderla, facendole una dolce dedicata sul suo profilo Instagram. Dedica del tutto inaspettata, visto che il bell’attore è piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma questa volta ha deciso di dare una svolta e venire allo scoperto.

“All of me, loves all of you” ha scritto Argentero, citando i versi della famosa canzone di John Legend, All of me. “Buon compleanno amore mio” ha poi concluso, accompagnando il tutto ad un dolce scatto che mostra ed esalta tutta la bellezza della sua futura moglie.

Argentero e Cristina Marino sono più innamorati che mai e il gesto di lui in queste ore l’avrà non solo stupita, ma anche le ha anche confermato il reale sentimento che prova nei suoi confronti.