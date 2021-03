By

La sorella di Luca Argentero si chiama Francesca, è bella come suo fratello e condivide con lui tante passioni, tra cui la battaglia per rendere il mondo un posto migliore.

Si chiama Francesca, è nata a Torino, dove anche oggi vive e lavora, è una vera e propria forza della natura ed è la sorella di un famosissimo (e bellissimo) attore che ha varcato per la prima volta la soglia di uno studio televisivo partecipando a una delle prime edizioni del Grande Fratello.

Esattamente come suo fratello Luca, Francesca Argentero è una ragazza solare e concreta, che ama la natura, gli animali e le buone azioni più di quanto ami i selfie: lo si capisce scorrendo rapidamente il suo profilo Instagram.

Chi è Francesca Argentero, l’entusiasta sorella di Luca

È una graphic designer ed è un’esperta di comunicazione digitale. Ha fondato un’agenzia di comunicazione digitale che ha chiamato Inside e che definisce come “specializzata in progetti di comunicazione non convenzionali”.

La sua abilità in ambito comunicativo è stata associata spesso a buone cause, come nel caso del progetto 1 Caffè – La tua buona azione quotidiana.

Si tratta di un progetto senza scopo di lucro che si propone di raccogliere denaro in beneficenza attraverso un gran numero di piccole e piccolissime donazioni (pari appunto al costo di un singolo caffè) che vengono poi devolute a progetti e associazioni scelte di volta in volta. Nel corso della prima ondata della pandemia gli Argentero avevano deciso di convogliare tutto il denaro raccolto a sostegno degli operatori della Protezione Civile, impegnati nello sforzo colossale di gestire l’emergenza a livello logistico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Argentero (@francesca_argentero)

Luca Argentero e sua sorella Francesca sono i fondatori del progetto e anche i suoi vicepresidenti, ma la beneficenza non è l’unica attività che condividono.

I due amano stare all’aria aperta e praticare trekking insieme al papà, un altro grande appassionato di montagna.

Sul profilo Instagram di Francesca però il vero protagonista è Russell: non si tratta affatto del fidanzato di Francesca, anche se di certo è il suo grande amore e compagno di vita.

Russell è il border collie da cui Francesca non si separa mai, anche (e forse soprattutto) nei momenti in cui si sente un po’ giù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Argentero (@francesca_argentero)

La Pandemia ovviamente ha rallentato anche i ritmi di vita di Francesca, che ha deciso di prendere comunque la cosa con ironia. Anche se attraverso i social non fa trapelare nulla della sua vita privata e personale, così come evita accuratamente di postare foto con amici ed eventuali fidanzati, Francesca ha usato Instagram per condividere con i follower un po’ della frustrazione che ha colpito tutti in questi mesi.

Il 15 Settembre 2020 postava un brevissimo video con una didascalia molto esplicativa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Argentero (@francesca_argentero)

Ma fortunatamente il 2020 non le ha portato soltanto stress e brutte notizie: Francesca ha ricevuto lo scorso Natale “il regalo più bello della sua vita”, come lei stessa lo ha definito sui social.

Si tratta della nascita della nipotina Nina, la figlia di Luca Argentero e della compagna Monica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Argentero (@lucaargentero)

Tra l’altro, Luca e Monica non condividono fotografie della bambina e Francesca rispetta in toto la loro decisione, contrariamente a quanto hanno fatto in passato due noti giornali italiani, che hanno pubblicato foto della neonata all’insaputa di Monica e Luca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Argentero (@francesca_argentero)

Per questo motivo non ci sono foto che ritraggono la bella zia Francesca con l’adorata nipotina Nina: tra le braccia della sorella di Luca Argentero, però, c’è sempre spazio per Russell!