Umberto Pantani, ex fidanzato di Virginia Raffaele: chi è, età, altezza

Umberto Pantani è noto al pubblico del piccolo schermo per essere un bravissimo attore comico ed imitare. Nella cronaca rosa, però, il suo nome è stato accostato a quello dell’imitatrice comica Virginia Raffaele. I due sembrerebbero aver avuto una relazione durata ben 5 anni, ma essendo loro due persone estremamente riservato hanno sempre preferito non parlare della loro relazione. Né tanto meno dei motivi che li hanno spinti a dirsi addio.

Una cosa però è certa: una volta che Umberto e Virginia si sono separati non sono stati più avvistati con un’altra persona al loro fianco.

Nome: Umberto Pantani

Età: 49 anni

Data di nascita: 31/3/71

Segno zodiacale: Ariete

Professione: attore

Luogo di nascita: Cecina

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Profilo Social: Nessuno

Virginia Raffaele: chi è l'ex fidanzato Umberto Pantani

Umberto Pantani è nato il 31 marzo del 197 a Cecina ed è noto al pubblico del piccolo schermo, oltre che per essere l’ex di Virginia Raffaele, per essere un attore ed imitatore nostrano. Laureato in scienze politiche all’Università di Pisa, ha da sempre coltivato la passione per il mondo della recitazione. Tant’è che inizia a recitare nella compagnia teatrale di Giorgio Albertazzi per poi debuttare sul piccolo schermo nella trasmissione di Gianni Boncompagni, Macao, nel 1997.

Da qui la sua carriera è tutta in ascesa e nel 2003 viene scelto per lavorare a Nessundorma, il programma condotto da Paola Cortellesi su Rai 2 sulla satira politica. L’anno successivo entra a far parte del cast i Mai dire … dove porta in scena personaggio come Francesco Sarcina, Massimo Giletti, Stefano Bettarini e Lapo Elkann. Nel 2008 continua la sua carriera con Quelli che il calcio dove ripropone alcuni vecchi personaggi già presentati su Mediaset, accompagna da alcune interessanti novità come l’imitazione del cuoco Claudio Silvestri.

Dopo Quelli che il calcio sbarca per la prima su Rai 3 nel programma Glob – L’osceno del villaggio, dove porta in scena l’imitazione di Marco Travaglio. Nel 2010, invece, per ironia della sorte, lavora a Stiamo tutti bene, il programma condotto da Belen Rodriguez che da lì a poco diventerà uno dei personaggi simbolo interpretati dalla sua ex compagna Virginia Raffaele. Con lei, invece, collaborerà agli Mtv Awards del 2013 a Firenze.

Nel 2015, su Rai 2, invece, conduce un programma dedicato al giorno della memoria e l’anno successivo fa parte del cast de I migliori anni di Carlo Conti e approda a Il Grande Match su Rai 1. Nel 2018 lavora invece a Quelli che… dopo il Tg e la sua più recente apparizione sul piccolo schermo è ad Affari tuoi – Viva gli sposi. Ma non solo tv, anche tanto cinema. Basti pensare che negli ultimi anni ha preso parte alle due pellicole di Fausto Brizzi, Poveri ma ricchi e Poveri ma ricchissimi.

Umberto Pantani, l’ex di Virginia Raffaele, per quanto riguarda la sua vita privata, come anticipato, è sempre stato molto riservato e almeno per il momento non si sa se dopo la fine della relazione con l’imitatrice ha ritrovato l’amore oppure no.