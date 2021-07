Una Vita anticipazioni: Genoveva muore? Paura ad Acacias

By

Una Vita, anticipazioni della soap opera della puntata di oggi 12 luglio 2021: Santiago punta un coltello alla gola di Genoveva. Ecco cosa succederà

La telenovela “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nella Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo. In onda dal 2015 nella Televisión Española è approdata da qualche anno su Canale 5 dove intrattiene e fa compagnia ai telespettatori del post pranzo ma da qualche giorno va in onda in prima serata su Rete 4.

Nelle puntate di “Una Vita” in onda alle 14.10 su Canale 5, Santiago punta un coltello contro Genoveva e tra i due scatta una colluttazione, interrotta solo dall’arrivo provvidenziale di Laura; l’uomo, dopo tutto ciò che è successo, alla fine, si decide a partire. Ma scendiamo un po’ più nel dettaglio per capire come avranno corso le vicende.

Una Vita, anticipazioni della puntata di oggi del 12 luglio 2021: ecco cosa succederà a Genoveva

All’origine di tutto troviamo Padre Anrubia, l’ex confessore di Ursula, l’ultimo ad aver parlato con la vittima prima del suo tragico omicidio, chiede un incontro con Mendez e annuncia di sapere come individuare l’assassino della donna. L’uomo sembra avere degli indizi, probabilmente raccolti nel segreto del confessionale, che ha deciso di rivelare a tutti per aiutare il commissario ad assicurare alla giustizia gli assassini di Ursula.

Ma nel corso degli episodi, tutti gli occhi sono puntati su Genoveva, la successiva richiesta del commissario di parlare con Felipe e interrogare nuovamente la Salmeron, chiariscono quanto emerso dal colloquio con il sacerdote: Genoveva Salmeron è sospettata per l’omicidio di Ursula Dicenta!

Qualcuno ha sentito tutto, Santiago infatti, origliando la conversazione tra Mendez e Felipe scopre le nuove accuse mosse contro Genoveva. I castello di carte sta per crollare e l’uomo teme il tradimento della Salmeron, la donna sarebbe capace di tutto pur di salvarsi, anche far ricadere ogni colpa su di lui.

La goccia che farà traboccare il vaso però, saranno le lacrime della povera Marcia. Dopo aver scoperto della responsabilità di Santiago e Genoveva nella fine della relazione con Felipe, la donna ha deciso di vendicarsi e informare l’avvocato del grande e diabolico piano messo in atto dai due partner per dividerli.

Ma Genoveva, anche questa volta riuscirà a farla franca, mettendo in scena una farsa – fingerà che Marcia l’ha aggredita e spinta per le scale – che farà infuriare Felipe e lo porterà a cacciarla via.

E’ vedendo la poverina disperata, abbandonare Acacias 38, che Santiago capirà di dover fermare una volta per tutte la pericolosa Dark Lady.

Solo a quel punto Santiago ordirà un pericoloso agguato ai danni di Genoveva. Il Becerra la coglierà di sorpresa in uno dei vicoli del quartiere e le punterà un coltello alla gola, pronto ad ucciderla. Ma la Salmeron anche in questa occasione infatti, riesce a cavarsela grazie al provvidenziale intervento di Laura.

La nuova misteriosa domestica assunta proprio di recente dalla Dark Lady infatti riuscirà a salvarla. Fallita l’aggressione, Santiago non potrà far altro che partire di fretta e furia, prima che la Signora di Acacias scateni la sua furia vendicativa. Furia che sappiamo tutti essere dannosa.