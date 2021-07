“Antonella Elia è il nulla”: ex del GF Vip massacra l’opinionista

Antonella Elia è stata duramente attaccata da un’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Signorini che non le manda di certo a dire.

Antonella Elia è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, quella che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, che ora sta raccogliendo numerose soddisfazioni dal punto di vista professionale, nonostante lei abbia preso parte al programma nel ruolo di opinionista e non di concorrente, quello lo ha fatto durante la stagione precedente ed anche in quel caso le polemiche non sono mancate.

Tant’è che continua ancora a far discutere il suo litigio con Samantha De Grenet, dove dichiarò di averla vista ingressata, ignorando che la showgirl avesse da poco dovuto fare i conti con un terribile male. Durante una recente intervista a Belve, Antonella ha rivelato che le frasi dette contro la De Grenet sono state strumentalizzate per farla fuori dal programma, tant’è che al suo posto sono state scelte altre sue colleghe, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e che alcune cose le sono state suggerite.

A distanza di giorni da quel momento è arrivata la replica di Samantha De Grenet contro Antonella Elia e nemmeno lei le manda a dire, senza farsi suggerire dagli autori.

Samantha De Grenet e Antonella Elia: è ancora guerra dopo il Grande Fratello Vip

Samantha De Grenet è ovviamente venuta a conoscenza delle dichiarazioni fatte da Antonella Elia sul suo conto e sotto la pagina Instagram di Xo Xo Social Gossip ha risposto a tono, non mandandole di certo a dire. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex concorrente di Alfonso Signorini:

“Penso che la “signora”, che a distanza di tempo ancora parla del bruttissimo momento di televisione di cui si è resa protagonista, non abbia evidentemente altri argomenti oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto“ ha esordito Samantha, facendo riferimento alle dichiarazioni che la vedono protagonista.

“Oltre che una cattiveria immotivata, parla di bodyshaming con una superficialità allucinante senza minimamente rendersi conto che ci sono persone che ne soffrono ogni giorno” ha poi proseguito, facendo riferimento alla leggerezza secondo cui Antonella, dal suo punto di vista, l’avrebbe giudicata e continua a farlo a distanza di mesi dalla fine del grande Fratello Vip. “Per ciò che riguarda me nello specifico non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la “signora” è il nulla“ ha poi concluso, lanciando una stoccata che difficilmente lascia spazio ad un possibile chiarimento, in futuro, tra loro, ma dopo di tutto nemmeno la Elia sembra essere così propensa ad un confronto visto che si dice felicissima del loro scontro in diretta tv.

Antonella Elia e Samantha De Grenet dopo il GF Vip continuano a farsi la guerra e i rapporti tra le due sembrano essere più che mai a ferri corti.