Temptation Island 2021, Floriana sbotta: “Lo lascio”. Frase choc di Federico

Temptation Island 2021, Floriana perde la pazienza e minaccia di lasciare il fidanzato. La frase choc di Federico indigna il web.

Floriana e Federico sempre più in crisi e sempre più lontani. durante la terza puntata di Temptation Island 2021, Federico si è lasciato andare parlando del suo rapporto di coppia con la single Vincenza a cui si sta avvicinando sempre di più. Federico, nel corso della chiacchierata, si è lasciato andare ad una frase che non è passata inosservata al popolo del web che spera che tra i due finisce tutto al termine del programma.

Floriana, da parte sua, dopo aver pianto per il fidanzato, ha perso letteralmente la pazienza nell’ascoltare le parole utilizzate dal fidanzato per descrivere lei e il loro rapporto di coppia.

Floriana e Federico in crisi a Temptation Island 2021: “Bacio più il cane che lei”

Se Claudia e Ste hanno lasciato insieme il villaggio con la promessa di sposarsi il prossimo 7 agosto, a Temptation Island, Floriana e Federico sono profondamente in crisi. Lei, dopo aver versato lacrime amare, stanca di vedere il fidanzato sempre più vicino alla single Vincenza, si è lasciata andare ad uno sfogo. “Io lo lascio. Io devo fare una famiglia con questo? Ha trovato una ragazza che gli interessa e si sta facendo una storiella, tutto qui. Per me non ha senso”, sbotta lei.

Nel villaggio dei fidanzati, nel frattempo, Federico, da solo con la single Vincenza, torna a parlare della sua vita di coppia. “Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei”, ha detto lui.

La frase di Federico ha scatenato la reazione del pubblico che, pur apprezzando l’amore di lui per il cane, non tollera alcune frasi dette sulla fidanzata.

“Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana. Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata. Io ero abituato con la mia ex a farlo parecchie volte in una settimana. Con lei capita una volta, due volte a settimana massimo”, sono frasi dette da Federico che non sono piaciute al pubblico che spera che Floriana trovi il coraggio di mettere un punto alla loro storia.