Temptation Island, Valentina ha tradito Tommaso? La sua verità spiazza tutti

Temptation Island: Valentina ha tradito Tommaso? La sua verità lascia senza parole il pubblico: cos’è successo dopo il falò.

Temptation Island, anche quest’anno, ha tenuto incollato al televisore il pubblico del piccolo schermo, regalando un’edizione che non sembrerebbe avere nulla in meno rispetto alle precedenti, anzi. A far discutere più di tutti è stata la coppia formata da Valentina e Tommaso.

Già durante il video di presentazione, e prima che il programma avesse inizio, il duo aveva colpito a causa della differenza di età che li separa e durante il loro percorso all’interno della trasmissione non hanno di certo deluso le aspettative di chi seguiva il tutto da casa, visto che dopo qualche giorno lui ha tradito la sua compagna cedendo alle tentazioni della single Giulia. Attenzione, però, le cose potrebbero presto cambiare in quanto lui, intervistato da Uomini e Donne magazine rivelando che ad essere stato tradito, per primo, è stato proprio lui e non viceversa.

Valentina e Tommaso dopo Temptation Island: lui replica alle critiche

Tommaso Eletti ha confidato di esserci rimasto male di fronte alle critiche mosse dal web nei suoi confronti. In quanto non si aspettava un risvolto del genere. Per questo motivo ci tiene a precisare che lui ha tradito la sua compagna, ma che sarebbe stato prima lui ad essere stato tradito. Il motivo? Valentina prima di Temptation Island gli avrebbe promesso che non avrebbe indossato i suoi abiti preferiti, tipicamente estivi, o che non avrebbe interagito più di tanto con gli altri tentatori, ma avendo poi agito diversamente lo avrebbe tradito.

Per questo motivo lui avrebbe sentito il bisogno di poter cercare altre attenzioni da parte delle tentatrici e di baciare conseguenza Giulia perché lei lo aveva tradito per prima. Però, quando il suo interlocutore gli chiede se fosse stata Valentina a chiedergli di non vestirsi in un determinato modo, lui risponde che non avrebbe mai assecondato la sua richiesta. Il motivo? Perché Valentina, a differenza sua, ama troppo la minigonne e questo capo, di conseguenza, mostrerebbe troppo del suo corpo alle altre persone mentre l’abbigliamento da lui adottato no.

IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe le parole di Valentina subito dopo il falò di confronto con Tommaso! Sentite qui Freccia verso il basso #TemptationIsland https://t.co/UnQ79QW7K5 — Witty TV (@WittyTV) July 6, 2021

Valentina e Tommaso dopo Temptation Island si sono detti addio, ma secondo recenti indiscrezioni avrebbero deciso di riprovare a ricostruire la loro storia, ma per scoprirlo non ci resta altro che attendere la fine di quest’edizione, che è soltanto agli inizi di questo lungo viaggio nel mondo dei sentimenti.