Temptation Island 2021: Federico ironizza e prende in giro la fidanzata Floriana nella terza puntata. Sul web scoppia la polemica.

Federico prende in giro la fidanzata Floriana in un video che anticipa ciò che accadrà nella terza puntata di Temptation Island 2021 e sui social scoppia la passione. Floriana e Federico stanno insieme da due anni, ma da qualche tempo, Floriana non si sente più amata e apprezzata dal fidanzato.

Durante le prime due puntate, Federico non ha mai visto un video della fidanzata Floriana la quale, invece, ha già versato diverse lacrime per alcune rivelazioni del fidanzato. Quest’ultimo, infatti, durante i primi due appuntamenti con il programma condotto da Filippo Bisciglia, si è lasciato andare a dichiarazioni dure nei confronti della fidanzata.

“Lei a casa non si trucca. Si trucca solo quando usciamo una volta alla settimana o quando va da sua sorella, tu ti devi truccare quando stai con me. Floriana si trascura pure nei momenti di intimità. Si presenta con il pigiamone e i calzettoni di lana. Se è un momento intimo, ti devi fare vedere dal tuo ragazzo in una veste adeguata”, sono state alcune dichiarazioni di Federico il quale, tuttavia, nella puntata in onda lunedì 12 luglio, riceverà una sorpresa da parte del fidanzato.



Temptation Island 2021 anticipazioni: un video di Floriana scatena la reazione di Federico

Se durante le prime due puntate Federico ha trascorso momenti tranquilli durante il falò dei fidanzati non avendo visto alcun video della fidanzata, nel corso della terza puntata di Temptation Island 2021, Federico sarà spiazzato da un annuncio di Filippo Bisciglia.

“Federico tu sei l’unico che non ha visto ancora niente quindi pensi che anche questa sera io non abbia nulla per te”, spiega Filippo che poi aggiunge. “Ho un video per te”. Dopo un attimo di smarrimento, Federico commenta così: “Si è svegliata”.

