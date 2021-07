Claudia e Ste, via da Temptation Island 2021 da marito e moglie: web diviso

Claudia e Ste lasciano Temptation Island 2021 dopo un emozionante confronto e con la promessa di sposarsi: web diviso.

L’amore trionfa nel villaggio di Temptation Island 2021. Claudia e Ste hanno lasciato insieme il villaggio Is Morus Relais al termine di un emozionante confronto iniziato con un abbraccio desiderato da entrambi.

Claudia e Ste hanno partecipato a Temptation Island 2021 nonostante la data fissata per il matrimonio. Prima di pronunciare il fatidico sì, però, Claudia ha scelto di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia per togliere dalla testa alcuni dubbi che le impedivano di essere davvero felice.

Il viaggio nei sentimenti, seppur breve, è stato molto intenso per la coppia. Claudia, sin dal primo giorno, si è confidata con le altre fidanzate, ma anche con i tentatori raccontando di non vedere più un futuro accanto a Ste. Qualcosa, però, nel corso della terza puntata è cambiato al punto che, dopo aver visto un filmato del fidanzato, Claudia ha chiesto il falò immediato.

Claudia e Ste si sposano dopo Temptation Island 2021: la promessa dopo il falò di confronto

Ste, dopo aver visto l’avvicinamento di Claudia al single Luke, ha vissuto un momento di rabbia per poi sfogarsi con una tentatrice lasciandosi andare alle lacrime. Di fronte al filmato del fidanzato, Claudia ha capito di essere ancora innamorata e ha chiesto il confronto.

Dopo un abbraccio intenso, per Claudia e Ste arriva il momento del confronto finale. “Come stai?“, chiede lei. “Sto una mer*a. Ti ho visto quel ragazzo, non sentivi la mia mancanza. Non hai parlato dei tuoi errori ma ti sei soffermata solo sui miei“, è stata la risposta di Ste.

Claudia, da parte sua, ammette di aver esagerato e di aver detto determinate cose per provocare la sua reazione che è poi arrivata. Entrambi sono decisi a lasciare insieme il villaggio e si impegnano per cambiare e migliorare.

“Le cose non me le devi fare capire, me le devi dire. Niente mi ferisce, e anche se mi ferisce vado avanti. Io cambierò, so che tendo a comportarmi così con le persone che più amo, te, mia madre, mia nonna. Dovrò anche cercare di capirti quando non parli”, dice Ste che annuncia a Filippo di voler lasciare il villaggio “con mia moglie“. Claudia, da parte sua, conferma la stessa intenzione spiegando di voler uscire con “mio marito“. Claudia e Ste sono così pronti a sposarsi il prossimo 7 agosto.

La decisione della coppia di lasciare insieme il villaggio, tuttavia, sta dividendo il pubblico: da una parte c’è chi considera la coppia vera e sincera e, dall’altra, c’è chi non crede in un futuro per i due fidanzati.