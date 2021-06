Location Temptation Island 2021: dove si trova il villaggio e quanto costa

Villaggio Temptation Island 2021, dove si trova e quanto costa: tutti i prezzi per soggiornare all’Is Morus Relais.

Il villaggio di Temptation Island 2021 è l’Is Morus Relais che si trova in uno scenario da sogno, precisamente a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Il villaggio è considerato un vero paradiso terrestre grazie al mare cristallino, alla sabbia chiarissima e ad una natura meravigliosa.

Il villaggio in cui, dal 2016, vengono registrate le varie puntate di Temptation Island è il luogo ideale per rilassarsi, per staccare la spina dalla routinè quotidiana, per trovare un po’ di serenità, ma anche per divertirsi in modo sano e sicuro. Ma quanto costa soggiornare nello splendido villaggio Is Morus Relais? Andiamo a scoprire tutti i prezzi.

Villaggio Temptation Island 2021: dove si trova la location delle coppie e tutti i prezzi per soggiornare

Sul sito ufficiale del villaggio Is Morus Relais è possibile prenotare e scegliere la sistemazione adatta alle vostre esigenze. Un soggiorno di prestigio in cottage Urano con vista mare e giardino privato costa da 258 euro. E’ inoltre possibile segliere sistemazioni che vanno da 157 euro o da 160 euro.

Chi, invece, preferisce soggiornare in camera può scegliere soluzioni che vanno da 121 euro.

Il villaggio che, dal 2016, è la location di Temptation Island offre anche soluzioni per chi desidera godersi una vacanza in villa. La novità dell’estate 2021 è rappresentata da Villa Alfa che mette a disposizione dei propi ospiti una spiaggia privata e un ampio giardino con piscina a partire da 1200 euro. Per Villa Gamma, invece, il prezzo parte da 1400 euro. A partire da 800 euro si può scegliere Villa Giove. Le ville che il villaggio mette a disposizione sono davvero tante e i prezzi, complessivamente, vanno da un minimo di 800 euro ad un massimo di 1400 euro (cliccate qui per vedere tutte le soluzioni).

All’interno del villaggio, inoltre, è possibile organizzare meeting, ma anche meravigliosi matrimoni con lo staf del villaggio pronto a soddisfare tutte le esigente degli sposi per rendere indimenticabile quel giorno.

Un villaggio, dunque, che offre tante soluzioni per tutte le esigenze e che, anche quest’anno, ha accolto le coppie e i single di Temptation island 2021.