Giusy Ferreri, chi è la cantante lanciata da X Factor e voce di tante hit estive? Età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c’è da sapere.

Giusy Ferreri è una delle cantanti più in vista deli ultimi anni. Lanciata da X Factor, nel corso degli anni è riuscita a ritagliarsi un importante spazio nel mondo della musica cantando brani che sono diventati dei veri e propri tormentoni, ma chi è davvero Giusy Ferreri? Andiamo a scoprire tutto.

Giusy Ferreri: età, altezza e carriera

Nome d’arte: Giusy Ferreri

Data di nascita: 18 aprile 1979

Età: 41 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Cantante

Titolo di studio: Diploma

Luogo di nascita: Palermo

Altezza: 155 cm

Peso: 53 kg

Giusy Ferreri nasce a Palermo il 18 aprile 1979. di Giuseppa Gaetana Ferreri. Cresce ad Abbiategrasso (MI) con la mamma Teresa, il papà Alessandro ed il fratello Michele. E’ alta 1.55 e pesa circa 53 kg.

Come ha dichiarato lei stessa in un’intervista rilasciata a OK salute e benessere, Giusy è nata con la sindrome di Wolff-Parkinson-White che, però, le è stata diagnosticata quando aveva otto anni a seguito di un attacco di tachicardia parossistica. Dopo due interventi chirurgici, a 21 anni, Giusy è guarita.

Nel 2005 viene scartata per Sanremo Nuove Proposte, ma nel 2008 arriva la grande occasione di X Factor dove arriva seconda con l’inedito Non ti scordar mai di me. Da quel momento è un susseguirsi di successi come Novembre, Roma-Bangkok con Baby K, Amore e capoeira, Jambo. A giugno 2020 lancia con Elettra Lamborghini il brano estivo “Isla”.

Giusy Ferreri mamma: la figlia Beatrice nata dall’amore con Andrea Bonomo

Dal 2008, Giusy è fidanzata con il geometra Andrea Bonomo. Il 10 settembre del 2017, la cantante è diventata per la prima volta mamma con la nascita della figlia Beatrice.

«Tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea Tanti Baci e a prestissimo. Giusy», ha annunciato su Facebook la Ferreri dopo la nascita della sua bambina.

Malattia

Giusy Ferreri è nata con la sindrome di Wolff-Parkinson-White come ha raccontato lei stessa alcuni anni fa a Ok Salute. Tale sindrome le è stata diagnosticata all’età di otto anni a seguito di un attacco di tachicardia parossistica. All’età di ventun anni, dopo due interventi, la cantante è guarita.

«Di quel giorno ricordo solo la felicità di trovarmi per la prima volta in uno studio di registrazione. Un attacco improvviso di tachicardia, poi il buio. So di aver emesso uno strano gemito, una sorta di spasmo e di essere caduta a terra svenuta: l’ossigeno non era arrivato al cervello e mi aveva provocato una sincope. Il motivo? Sono nata con una malformazione cardiaca che mi ha sempre comportato tachicardie anomale. All’inizio, però, quel disturbo era stato diagnosticato come semplice soffio al cuore, molto comune nei bambini e destinato a scomparire spontaneamente con l’adolescenza!».