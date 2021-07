Maneskin, foto bollenti del video di I wanna be your slave: web impazzito

I Maneskin infiammano i social con le foto bollenti del video di I wanna be tour slave. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas stupiscono ancora.

Signori e signore, i Maneskin non smettono di stupire e con le foto che anticipano la pubblicazione del videoclip ufficiale del singolo I wanna be yoyr slave, contenuto nell’album “Teatro d’ira – Vol. II” infiammano i social.

Senza mai mostrare il volto, Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi alzano le già bollenti temperature mostrando la parte più sensuale della loro personalità. Sexy, provocanti e molto sensuali, i Maneskin scatenano letteralmente i fans che, senza parole di fronte alle foto condivise, non vedono l’ora di poter vedere finalmente il video del brano “I wanna be your slave”.

Maneskin bollenti nel video di I wanna be your slave: le foto

In attesa di svela re la data ufficiale in cui sarà pubblicato il video di I wanna be your slave, i Maneskin stuzzicano la curiosità dei fans mostrandosi in versione estremamente sensuale. Dopo la provocazione lanciata da Damiano e Victoria, la giovane band romana torna a stupire. Tutti in intimo bianco, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas regalano piccoli dettagli del videoclip di I wanna be yout slave che si preannuncia super sensuale.

Pur senza mostrare i volti, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono riconoscibilissimi. Victoria, con i lunghi capelli biondi, sfoggia le curve mozzafiato mentre Ethan, con i lunghi capelli neri, la abbraccia. Thomas, invece, sfoggia la mano da chitarrista sulla squale sfoggia lo smalto nero mentre attira a sè Damiano che indossa una collana di perle bianca sfoggiando i suoi tatuaggi per i quali ha una vera passione.

In una sola ora, il post ha ottenuto più di un milione di like e migliaia di commenti da parte di fan scatenati. “Uscite il video subito”, “Qui ci sono persone deboli di cuore, siete pazzeschi”, “Non siamo pronti a tutto questo”, “Vi amiamo perchè siete unici”, scrivono i fans in trepidante attesa.