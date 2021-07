I Maneskin mostrano com’erano da bambini pubblicando quattro tenere foto per festeggiare l’incredibile traguardo raggiunto.

I Maneskin festeggiano un incredibile traguardo raggiunto pubblicando quattro inedite e tenerissime foto in cui erano ancora bambini con tanti sogni da realizzare. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno trovato un modo speciale per festeggiare con i fans il primo posto nella classifica globale di Spotify.

I Maneskin, infatti, con la cover Beggin’ realizzata nel 2017 durante X Factor, hanno conquistato il primo posto della Global Chart di Spotify davanti a Olivia Rodrigo con Good for u e a Ed Sheeran, terzo con Bad habit.

Per festeggiare l’importante traguardo raggiunto, i Maneskin hanno pubblicato quattro foto in cui si mostrano ai fans ancora bambini.

I Maneskin da bambini: le foto inedite e il primo posto nella classifica mondiale

“Questi bambini sono appena arrivati al primo posto della classifica globale”, hanno scritto i Maneskin sui social dopo aver saputo di aver conquistato il primo posto nella global chart di Spotify. Le parole sono state accompagnate da quattro foto, una per ogni componente, scattate quando Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che oggi condividono anche la passione per i tatuaggi, erano ancora dei bambini.

Quelli che vedete qui in alto sono Thomas Raggi ed Ethan Torchio quando erano ancora molto piccoli. Entrambi erano tenerissimi e i lineamenti sono identici a quelli di oggi.

Nella foto qui in alto, invece, ci sono Victoria e Damiano. La bassista dei Maneskin è biondissima e anche se il colore degli occhi non è ben visibile si può intravedere quell’azzurro con cui, oggi, i suoi occhi stanno incantando il mondo. Colori, quelli di Victoria, che rispecchiano perfettamente la sua metà danese.

Damiano, invece, sfoggia un viso imbronciato e tenerissimo, un po’ diverso dal viso più magro e scavato che ha oggi. Quattro tenere foto in cui i Maneskin che oggi sono conosciuti in tutto il mondo erano solo dei bambini che ancora non sapevano quale sarebbe stato il loro destino ovvero quello d’incontrarsi, diventare amici, condividere la grande passione per la musica e cominciare a lavorare, sin da giovanissimi, per realizzare il sogno di diventare delle rockstar.