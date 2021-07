Damiano David, look stravolto: il nuovo taglio di capelli del frontman dei Maneskin

Damiano david cambia ancora look: il fornatman dei Maneskin ha tagliato ancora i capelli. Ecco le foto con il nuovo taglio.

Dopo aver sfoggiato i capelli lunghi e averli tagliati poco prima del lancio della canzone Vent’anni che ha anticipato l’album “Teatro d’ira – Vol. I” che contiene anche il brano Zitti e buoni con cui hanno trionfato prima sul palco del Festival di Sanremo 2021 e poi dell’Eurovision 2021, Damiano David cambia ancora look.

Nell’annuncia il videoclip di “I wanna be your slave” che ha conquistato il disco di platino, i Maneskin hanno pubblicato una nuova foto su Instagram e il nuovo look di Damiano non è passato inosservato ai fans. Il nuovo look è stato poi confermato da una successiva foto pubblicata tra le storie di Instagram in cui è con Victoria.

Damiano David cambia look: il nuovo taglio di capelli scatena i fan dei Maneskin

Damiano David dei Maneskin taglia ancora i capelli, cambia look ed entra in tendenza su Twitter. Il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Damiano ha scatenato i commenti dei fans. Se, inizialmente, qualcuno aveva rimpianto i capelli lunghi che Damiano sfoggiava all’inizio della carriera o il taglio che ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo prima e dell’Eurovision dopo, con la pubblicazione della foto che vedete qui in alto in cui è con Victoria, in tanti hanno cambiato idea.

LEGGI ANCHE—>Damiano David dei Maneskin è apparso in un noto telefilm. Lo hai riconosciuto?

Damiano ha sfoggiato il nuovo taglio di capelli il giorno dopo la conquista, da parte dei Maneskin, del primo posto nella classifica globale di Spotify festeggiato con la pubblicazione delle foto in cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas erano solo dei bambini.

Dopo un primo attimo di smarrimento dei fans di fronte al nuovo look del frontman dei Maneskin, ora, in molti stanno giò apprezzando come potete vedere dai tweet qui in basso.

Ma quanta bellezza sono?

Mi rimangio tutto questo taglio di capelli di Damiano è una FAVOLA#maneskin #måneskin pic.twitter.com/8GJK5WAuPi — Måri rock’n’ rool never dies (@CoralineVDET) July 5, 2021

Bimbi belli (e niente, Damianello sembra troppo diverso ahahahahah, qua sembra più grande però 😂) #måneskin #maneskin pic.twitter.com/UVQZ9G11Cw — Camreline 🌙 (@camreline) July 5, 2021

A parte la situazione tragica dei capelli di damiano stile e-boy/skater boy/piskello trapperino del quartiere mA QUANTO SON BELLI #damiano #victoria #maneskin pic.twitter.com/7ulltDXQh2 — me. ✨:) (@miriv_00) July 5, 2021

E a voi, piace il nuovo look di Damiano?