Colpo di scena nella coppia formata da Valentina e Tommaso di Temptation Island 2021: lui bacia la single Giulia.

Tommaso provoca la gelosia di Valentina avvicinandosi alla single Giulia. Il 21enne, dopo aver ribadito di essere profondamente geloso della fidanzata, s’intrattiene sia di giorno che di sera con la single Giulia. Nel giardino del villaggio, sotto una coperta, c’è un avvicinamento pericoloso tra Tommaso e Giulia. Se, inizialmente, Valentina non sembra credere alla scena e si dice convinta che sia tutta una ripicca di Tommaso, durante il falò delle fidanzate, si ricrede.

Tommaso, infatti, entra nella casa delle tentatrici di Temptation Island 2021 dove non ci sono telecamere e, dai rumori, pare che si sia avvicinato pericolosamente alla single Giulia. Durante il falò con Filippo Bisciglia, Valentina non nasconde la propria delusione nei confronti del fidanzato. “Le ripicche dei dodicenni”, commenta la donna.

Tommaso tradisce Valentina a Temptation Island 2021: la single Giulia conferma tutto

Tommaso e Giulia sempre più vicini. Dopo aver flirtato durante il giorno, dopo aver ballato insieme in modo sensuale, tra i due è scattato il bacio nella casa delle tentatrici dove non ci sono telecamere. A confermare tutto è stata proprio la single Giulia raccontando tutto alle altre ragazze single. “Ci siamo proprio baciati”, ha detto Giulia. Valentina, dopo aver guardato le immagini, ribadisce di non credere a niente.

“Mi ha detto che se avesse visto qualcosa che non gli andava, si sarebbe messo a flirtare con la prima ragazza del villaggio. E’ solo una ripicca”, ribadisce Valentina che ha alle spalle un matrimonio finito.

Filippo Bisciglia mostra così a Valentina un nuovo video in cui Tommaso e Giulia, lontani dagli altri fidanzati e dalle altre ragazze single, sono sempre più vicini. Tra i due, il gioco di sguardi e le carezze non mancano. Valentina appare sempre più incredula di fronte alle immagini di Tommaso.

“E’ durato come un gatto in tangenziale, è bastato pochissimo per mandarlo al manicomio” commenta una delusa Valentina.