Damiano David dei Maneskin è apparso in un noto telefilm. Lo hai riconosciuto?

Damiano David, frontman e leader dei Maneskin, è apparso in uno noto telefilm nostrano. Lo hai riconosciuto?

Damiano David non ha di certo bisogno di presentazioni. Il cantante dei Maneskin, insieme ai suoi compagni, sta letteralmente scrivendo la storia della musica italiana. Dopo la vittoria ad X Factor, il gruppo non si è mai fermato e questo 2021 per loro sta diventando un anno ricco di soddisfazioni.

Basti soltanto pensare che sono stati la prima rock band a trionfare al Festival di Sanremo e gli unici artisti, dopo oltre 20 anni, a permettere all’Italia di poter trionfare all’Eurovision, una delle manifestazioni canore più importanti di sempre. Da quel momento la band ha fatto breccia non solo nel cuore del pubblico nostrano, ma anche in quello di tutto il mondo. Tant’è che i loro brani si trovano in cima alla classifica mondiale di Spotify.

Non tutti sanno però che il leader della band, prima di trovare il successo con loro, è apparso in un noto telefilm nostrano. Lo avete riconosciuto? Damiano David era in un Medico in famiglia.

Maneskin: Damiano David ha fatto un cameo in un Medico in famiglia

Damiano David ha fatto un breve cameo all’intero di Un Medico in famiglia, il noto telefilm che Lino Banfi nel ruolo di Nonno Libero. Il cantante dei Maneskin ha interpretato il ruolo di Luigi Pacchiarotti, un giovane ragazzo romano con cui il personaggio di Bobo è convinto di essere stato scambiato alla nascita.

Il cantate purtroppo non recita, ma viene soltanto mostrato in qualche foto. In quanto il personaggio di Bobo mostra ad un suo amico di famiglia le foto del giovane artista nostrano, convinto che sia lui il vero nipote di Nonno Libero in quanto non trova alcuna somiglianza fisica con la sua gemella Elena ed essendo che Luigi è nato il suo stesso giorno, nella stessa clinica, si autoconvince che siano stati scambiati alla nascita dagli infermieri.

Purtroppo o per fortuna le sue congetture sono del tutto sbagliate, in quanto suo padre, Lele Martini, interpretato, interpretato da Giulio Scarpati, smentisce assolutamente questa tesi, confortando suo figlio che sono uniti oltre che da un profondo legame di affetto anche da un aspetto puramente biologico. Insomma, Damiano David in un Medico in famiglia non fa parte della famiglia Martini, ma siamo sicuri che ai fan non sarebbe affatto dispiaciuto vederlo nell’inedita veste di attore.

Damiano dei Maneskin, intanto, si gode il meritato successo insieme ai suoi compagni. In quanto la cover di Begin’ ha conquistato le vette di tutto il mondo insieme al brano I wanna be your slave.