Scopri le 5 bevande brucia grassi che devi assolutamente affiancare alla tua dieta. Facili da preparare, buonissime e dal risultato garantito.

Se il vostro obiettivo è perdere peso, be’ allora siete sul giusto articolo.

Oggi scopriremo infatti insieme una serie di bevande che si riveleranno essere un notevole aiuto per dimagrire.

Abbiniamole alla nostra dieta e i risultati non tarderanno a venire. Provare per credere!

Bevande brucia grassi facili ed efficaci

Premettiamo subito che non saranno queste bevande a far miracolosamente scomparire la pancetta. Dimagrire è sempre questione di allenamento e di un corretto regime alimentare: simili bevande possono al massimo un efficace aiuto per tenere a bada la fame e dare una piccolo supporto al nostro organismo per smaltire i grassi in eccesso.

Chiarito ciò andiamo a scoprire a quali ricette possiamo fare ricorso per sostenere, un bicchiere dopo l’altro, la nostra dieta:

Tisana allo zenzero – Lo zenzero è un eccellente brucia grassi grazie ai suoi agenti termogenici. ½ cucchiaino di zenzero grattugiato per ogni tazza di acqua vi regalerà una tisana piacevolissima, capace per giunta anche di allentare lo stress.

Cannella e mele – Questa bevanda aiuta a dimagrire ma anche a disfarsi delle tossine. Ne potrete bere anche un litro al giorno e, udite udite, sia le mele sia le stecche cannella possono essere riutilizzate più volte. Come prepararla? Sbucciamo la mela, tagliamola a fettine sottili e metteva in una caraffa assieme alla stecca di cannella. aAggiungiamo ghiaccio e acqua e lasciamo macerare fino a quando il ghiaccio sarà sciolto

Centrifugati vegetali – Create il mix che più vi piace con la consapevolezza che per smorzare la fame e ridurre l’apporto calorico non ci può essere bevanda migliore. Noi consigliamo broccoli, rucola, spinaci, lattuga, peperoni e sedano

A questi mix fai da te possiamo poi aggiungere bevande, per così dire, già pronte all’uso il tè bianco (potente brucia grassi soprattutto nella zona addominale), il succo di mirtilli (ideale per con battere colesterolo alto e diabete, contiene anche acidi benefici in grado di emulsionare i depositi di grasso del sistema linfatico.) o l’acqua di cocco (favorisce l’eliminazione delle tossine, è un potente antiossidante, migliora la digestione ed idrata.)

Ecco dunque un lungo elenco di possibili supporti al nostro dimagrimento. Mettiamoci all’opera dunque e ricordatevi: lo sforzo è solo vostro!