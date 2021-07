Giulia Salemi sorprende Pierpaolo | Anticipazioni Cast GF Vip 6 | La finale di Temptation Island

By

Giulia Salemi sorprende Pierpaolo Pretelli con il suo gesto e non mancano le anticipazioni sul prossimo cast del GF Vip 2021.

Giulia Salemi ha dimostrato ancora una volta quanto sia vero e sincero il sentimento che prova nei confronti di Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che salvo cambio di programmi dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani durante i primi giorni di settembre, ha deciso di fare un passo indietro durante il compleanno del figlio del suo compagno. Come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, L’ex velino moro di Striscia la Notizia è papà del piccolo Leo, che ha da poco compiuto 4 anni, avuto dalla sua ex fidanzata Ariadna Romero.

Per il piccolo è stata organizzata una festa con tutti i suoi amici e non è di certo mancata la Salemi con con intelligenza ha partecipato all’evento dando spazio soltanto al ruolo di padre del suo compagno, ma attenzione perché le notizie del giorno non sono di certo finite qui.

Da Giulia Salemi alle anticipazioni di Temptation Island: tutte le news del 20 luglio

Dalla bellissima storia d’amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, passiamo purtroppo ad una che è terminata da poco. Stiamo parlando della relazione, nata a Uomini e Donne, tra Samantha Curcio ed Alessio Cennicola. Dopo che l’ex tronista ha annunciato la rottura su Instagram, gli utenti della rete si sono tutti schierati dalla sua parte ed hanno iniziata ad attaccare Alessio. Samantha però non ci sta ed ecco come risponde a tutti gli utenti del web che hanno criticato il suo ex.

Restiamo a Uomini e Donne. Il protagonista del prossima notizia è Riccardo Guarnieri. Secondo recenti indiscrezioni, l’ex cavaliere del Trono Over avrebbe iniziato una relazione con una donna che ha pubblicato un recente scatto che li immortala insieme, ma sarà realmente così? Ecco che cosa abbiamo scoperto su di loro. Ovviamente non mancano nemmeno le anticipazioni sul cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Tra i vipponi si mormora possa esserci un’amatissima ex protagonista di Temptation Island!

Un falò di confronto, intese che diventano sempre più forti, nuove consapevolezze… La quarta puntata di #TemptationIsland è stata ricca di colpi di scena! Rivedila QUI 🔥⬇ https://t.co/Or1ZMOuNaG — Temptation Island (@TemptationITA) July 20, 2021

A proposito di Temptation Island, ma quando va in onda l’ultima puntata di quest’edizione, che si è confermata essere record di ascolti? Finalmente la data della messa in onda della finale di questa stagione è stata rivelata e non mancano le sorprese per il pubblico del piccolo schermo che segue il programma di Filippo Bisciglia!