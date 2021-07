Uomini e Donne, Maria sceglie la nuova tronista: “Era un uomo, ora è una donna”

Uomini e Donne: Maria De Filippi, secondo quanto rivelato da Dagospia, avrebbe scelto la prima tronista transessuale del Trono Classico!

Uomini e Donne potrebbe non essere più lo stesso. Maria de Filippi di recente aveva annunciato di essere stufa dei soliti personaggi che si presentavano alle selezioni del Trono Classico e che aveva voglia di persone comuni, realmente interessate a trovare l’amore e non soltanto al numero dei followers.

Per conoscere i nuovi volti del programma, non ci resta che attendere il mese di settembre, ma a tal proposito il portale Dagospia ha dato una succosa anticipazione riguardo i nuovi volti del programma, svelando che una delle troniste scelte da Maria De Filippi e dai suoi autori è una donna transessuale.

Decisamente una bella svolta per il programma, che si dimostra essere ancora una volta più inclusivo che mai, ma vediamo che cosa rivela nel dettaglio il portale che ha lanciato l’indiscrezione bomba su Uomini e Donne.

Maria De Filippi rivoluziona Uomini e Donne: in arrivo la prima tronista trans

Maria De Filippi aveva promesso grossi cambiamenti per la nuova stagione del Trono Classico e sicuramente scegliere la prima tronista transessuale non è un gesto da poco. Segno che il dating show va di pari passo con la società, includendo le persone tutte e non soltanto a quella “normalità” imposta dalla società odierna.

“Bomba Uomini e Donne! Era un uomo, ora è una donna: a settembre sarà sul trono“ esordisce così il portale pronto a lanciare l’indiscrezione bomba sul programma di successo di canale 5. “Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima” prosegue nel suo annuncio.

“La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta” conclude, riconfermando anche che la formula adottata per la precedente stagione, quella che prevede l’unione dei due troni, sarà presente anche per il prossimo anno.

Dopo di tutto squadra che vince non si cambia e Maria ancora una volta è pronta a dare un forte segnale al pubblico che da casa segue il tutto, come ha ricordato Dagospia, da ben 25 anni. Riuscendo a tenere ancora alto l’interesse dei telespettatori verso la trasmissione.