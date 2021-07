Uomini e Donne, grande paura per la dama: “Un maniaco mi ha seguita”

Uomini e Donne: l’ex protagonista del Trono Over ha vissuto attimi di terrore. La dama ha raccontato di essere stata inseguita da un maniaco.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi protagonisti, che nonostante non compaiono sul piccolo schermo degli italiani da diverso tempo restano comunque i beniamini del pubblico. Lo stesso pubblico che sceglie di seguirli sui social. E’ il caso Pamela Barretta, che ha preso parte al Trono Over qualche tempo fa, per poi ritornare anche in quest’ultima stagione televisiva seppur per un breve periodo, che sui social ha un certo seguito.

Tant’è che nelle scorse ore non è affatto sfuggito il suo lungo sfogo, in cui ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori di essere stata inseguita da un maniaco mentre andava dal parrucchiere.

Pamela Barretta di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram, lanciando perfino un appello a tutte quelle donne che continuano a supportarla e a seguirla sui social.

Pamela Barretta di Uomini e Donne inseguita da un maniaco: il suo appello

Pamela Barretta ha in un primo momento raccontando quanto purtroppo è accaduto, sottolineando come fortunatamente adesso stia bene. In quanto si è fidata del suo sesto senso, che le ha salvata da questo maniaco che ha provato ad inseguirla nelle scorse ore. Ecco che cosa ha dichiarato a tal proposito l’ex protagonista del Trono Over sul noto social fotografico:

“Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre” ha raccontato l’ex protagonista del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, facendo immediatamente preoccupare i suoi fedeli sostenitori. “Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre” ha poi spiegato. “Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato” ha poi aggiunto, ammettendo che purtroppo non è riuscita a cogliere dati significativi per poter portare il tutto all’attenzione di chi di competenza.

“Inizialmente avevo sottovalutato la cosa” ha poi ammesso. “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile” ha spiegato, invitando il pubblico femminile a fare lo stesso. “Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa” ha poi concluso.

Pamela Barretta è stata inseguita da un maniaco, ma fortunatamente l’uomo non è riuscita a raggiungere e lei sta bene ed è questo quello che conta di più.