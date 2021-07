Ecco l’ingrediente segreto per donare ai dolci un’aroma e un profumo indescrivibili

Se vuoi ottenere dolci dall’aroma e profumo indescrivibili devi assolutamente provare questo ingrediente segreto.

Torte, plum cake, pan di spagna, brioche, cornetti, biscotti e lievitati con un profumo e un aroma indescrivibili è possibile ottenerli grazie all’aggiunta di un ingrediente segreto. Quante volte ci è capitato di assaggiare un dolce all’apparenza semplice ma con un gusto così aromatizzato tanto da chiederci chissà con cosa sarà preparato.

Un aroma di arancia o di limone che certi dolci riescono a sprigionare talvolta è così potente tanto da renderlo squisito rispetto a una qualsiasi altra torta. Ma la domanda è come fare ad ottenerlo?

Ebbene, forse non tutti sanno che basta aggiungere un ingrediente segreto alla ricetta o meglio una preparazione facilissima da realizzare. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco l’ingrediente segreto per donare ai dolci un aroma speciale

Per aromatizzare torte, plum cake, gelati, creme e dolci in generale dovremmo aggiungere un ingrediente segreto spesso riportato anche nelle ricette di pasticceria. Si tratta di una preparazione da realizzare in anticipo in maniera facile e veloce.

Stiamo parlando della pasta all’arancia o al limone un concentrato di aroma agrumato che conferisce ai nostri dolci un profumo e un sapore fresco, fruttato e piacevole. Per ottenere il risultato basterà aggiungere un cucchiaio all’impasto così da donare al nostro dolce subito una marcia in più.

Per realizzare la pasta di arancia o limone è davvero semplice, basterà avere un frullatore ed il gioco è fatto. Anche il bimby è ottimo per questo genere di cose.

Cremosa, profumata e assolutamente priva di cottura la pasta all’arancia o al limone si realizza in pochi minuti e sarà la preparazione segreta che renderà speciali le vostre torte e dolci in generale. Vediamo come si prepara.

Ingredienti

50 g di polpa di arancia o limone biologici

30 g di scorza di arancia o limone biologici (senza la parte bianca)

50 g di miele

100 g di zucchero

80 g di zucchero a velo

Preparazione

Togliamo aiutandoci con un pelapatate la scorza ad arancia o limone evitando di tagliare la parte bianca perché amara. Preleviamo quindi una parte di polpa del frutto prescelto avendo cura di eliminare i semi ma tenendo invece il succo. Nel frullatore mettiamo quindi la scorza, la polpa, lo zucchero a velo e quello semolato, infine il miele. Azioniamo il frullatore fino ad ottenere una pasta cremosa.

Una volta realizzata la nostra pasta d’arancia o limone per conservarla possiamo metterla dentro a un vasetto sterilizzato in frigorifero dove si manterrà per circa 20 giorni. Altrimenti possiamo conservarla in freezer per qualche mese.

Nel caso del congelamento si consiglia di utilizzare al posto del miele il glucosio e al posto dello zucchero semolato quello fondente che si può facilmente reperire nei negozi di articoli per dolci. Esso servirà a donare elasticità all’impasto, mentre il glucosio permette di evitare la cristallizzazione della pasta.