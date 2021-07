Natalia Paragoni rivela la sua preoccupazione più grande: “Sono in ansia”

Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, ha confidato per la prima volta la sua preoccupazione più grande: “Mi mette ansia”.

Natalia Paragoni è sicuramente uno dei personaggi più amati dagli utenti della rete. Tant’è che da dopo la fine della sua esperienza al Trono Classico di Uomini e Donne, dove ha iniziato una relazione con Andrea Zelletta, non l’ha mai abbandonata.

Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di canale 5 si è lasciata andare ad una confessione sul suo profilo Instagram, rivelando ai suoi fedeli sostenitori qual è la sua più grande preoccupazione. Dei pensieri che l’hanno spinta anche a parlarne con sua madre, che non sembrerebbe aver compreso il suo dilemma. Ma quale sarebbe la sua più grande paura?

Natalia Paragoni ha confidato di avere paura di invecchiare, lasciandosi andare ad un’inedita confessione sul noto social fotografico.

Natalia Paragoni confessa la paura di invecchiare: “Non solo l’unica”

Natalia Paragoni, dopo aver compiuto i suoi 18 anni, ha la sensazione che il tempo stia scorrendo sempre in maniera più rapida e facendo dei paragoni con il passato non può fare a meno, nonostante la sua giovane età, di notare quanto in realtà stia cambiando. Un cambiamento che non vede coinvolta soltanto la sua parte fisica, in quanto sta maturando, ma anche quella mentale e di quanto sia cresciuta negli ultimi anni.

Lo scorrere del tempo provoca alla fidanzata di Andrea Zelletta una certa ansia ed è sicura, nonostante sua madre non riesca a capire quello che sta provando (“Che cosa dovrei dire io?” le avrebbe risposto), è convinta che anche alcuni dei suoi fedeli sostenitori stiano provando il turbine di emozioni che sta provando in questo periodo. “Non è che mi mette angoscia” ha provato a spiegare. “Mi mette ansia“ ha aggiunto. “Non so come spiegare quello che sto provando, ma sono sicura di non essere l’unica” ha provato a spiegare.

