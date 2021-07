Spremere brufoli e punti neri senza lascare segni sulla pelle? Devi fare così

Spremere brufoli e punti neri è severamente vietato ma, se proprio non possiamo farne a meno, seguiamo le giuste regole per non lasciare segni sulla nostra pelle.

E’ vero, dermatologi ed estetiste ce lo dicono oramai dalla notte dei tempi: brufoli e punti neri non si toccano e, soprattutto, non si spremono.

A chi però non è capitato di cedere alla tentazione dinnanzi a quel punto per gigante o a un brufolo lì in bella vista, magari proprio quella sera in cui abbiamo un appuntamento importante?

Quando ci si accinge allora a strizzare un brufolo o un punto nero meglio sapere bene come muoversi, conoscere la giusta tecnica per scongiurare il maggiore dei pericoli: i segni sulla pelle.

Oggi scopriamo allora quali sono le mosse giuste da imparare prima di subito.

Il trucco per spremere brufoli e punti neri senza lasciare il segno

Quando compaiono brufoli o punti neri sulla pelle le azioni essenziali da mettere in atto iniziano già da prima della spremitura.

In primis bisogna ricorrere all’aiuto del vapore. Basterà una bella doccia calda per far aprire i pori della nostra pelle. Secondo step sarà asciugare bene la pelle tamponandola (non sfregate altrimenti provochereste uno stress eccessivo) e poi coprire le dita che useremo per spremere il brufolo con due figli da carta igienica o di velina.

Come procedere ora alla corretta spremitura di brufoli e punti neri senza lasciare segni sulla pelle?

Innanzitutto occorre precisare che non bisogna procedere con la punta delle unghie, bensì con i lati. La pressione deve essere leggera, senza insistere troppo sulla singola imperfezione per evitare di creare danni alla pelle. Quindi, se la spremitura non riesce dopo pochi istanti, assolutamente vietato insistere.

Dopo passiamo un leggerissimo rato di disinfettante e il gioco è fatto.

Ricordiamo infine che dopo la spremitura è fortemente sconsigliato esporsi al sole poiché il rischio di macchie sarebbe elevatissimo. Qualora però uscire fosse inevitabile la protezione 50 sarà un must.

Tenuto conto di tutto ciò anche il problema spremitura dovrebbe essere risolto ma ricordate: è solo una soluzione d’emergenza, se potete non cedete alla tentazione.