Pierpaolo Pretelli ora può dirlo, è ufficiale: la svolta per la sua carriera

Pierpaolo Pretelli ora può finalmente rivelarlo: l’importante svolta per la sua carriera è diventata ormai cosa ufficiale!

Pierpaolo Pretelli ha potuto finalmente ufficializzare il tutto perché è arrivata la conferma ufficiale che darà una svolta davvero molto importante alla sua carriera e questa volta non c’entra Giulia Salemi. Lei non ha spoilerato nulla riguardo i futuri progetti dell’ex velino moro di Striscia la Notizia, anche se la voce circolava da qualche tempo in rete, diventando sempre più insistente e soltanto ora ha trovato una conferma ufficiale.

Di che cosa stiamo parlando? Dell’ufficialità della sua partecipazione nella prossima edizione di Tale e Quale Show! Il suo nome, come anticipato, era già trapelato in rete, ma soltanto poche ore fa Carlo Conti ha scelto di ufficializzare il cast attraverso un post, che trovate alla fine di questo articolo, sul suo profilo Instagram in cui rivela tutti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che a settembre si sfideranno a suon di imitazioni.

Pierpaolo Pretelli è nel cast di Tale e Quale Show ed è pronto a dimostrare al pubblico di che pasta è fatto.

Tale e Quale Show: Carlo Conti conferma Pierpaolo Pretelli nel cast

Carlo Conti nelle scorse ore ha ufficializzato la partecipazione di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show. Decisamente una bella opportunità per il fidanzato di Giulia Salemi, che da qualche tempo a questa parte sta provando a farsi strada nel musica nostrana, pubblicando anche il singolo estivo L’estate più calda.

Quale occasione migliore se non questa per dimostrare al pubblico del piccolo schermo che oltre alla sua storia, che ha ampiamente raccontato durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, c’è molto di più. Un giovane uomo pronto a mettersi in gioco e dimostrare che dietro ad un bel faccino c’è molto di più di quanto si possa credere. Dopo di tutto il programma di Carlo Conti, che andrà a scontrarsi proprio contro il reality show di canale 5, ha permesso lo stesso a Francesco Monte che ha saputo dimostrare, attraverso la sua partecipazione, che oltre al gossip c’è anche del talento nel campo artistico.

La grande occasione per Pierpaolo Pretelli è finalmente arrivata e siamo sicuri che Giulia Salemi, insieme ai suoi fedeli sostenitori, sarà pronta a supportarlo anche in questa nuova avventura, che permetterà al pubblico del piccolo schermo di conoscere tutte le sue doti artistiche e non solo la sua spiccata personalità che gli ha permesso di arrivare al secondo posto al GF Vip.