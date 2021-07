Anticipazioni Tale e Quale Show 2021: storico vincitore di Amici nel cast

Tale e Quale Show è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e nel cast ci sarà anche lo storico vincitore di Amici!

Tale e Quale Show, salvo cambio di programmi dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da settembre. Andandosi a scontrare ancora una volta con il Grande Fratello Vip, che vede riconfermato Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa.

Carlo Conti, come sempre, sta facendo del suo meglio per garantire al grande pubblico uno show degno di nota e per questo sta mettendo su un cast di tutto rispetto. Tant’è che non sono mancate le prime indiscrezioni su chi potrebbe parte al programma del venerdì sera di Rai 1 e chi invece è stato confermato ufficialmente dal conduttore.

Tra quelli confermati ufficialmente da Carlo, troviamo Alba Parietti e Stefania Orlando, che a differenza delle passate edizioni non ha sostenuto i provini per poter entrare nel programma, ma li ha sempre fatti durante le passate stagioni anche se per un soffio, come rivelato da Conti stesso, non riusciva ad entrare.

Secondo Tv Blog, che ha sempre anticipato notizie che poi si sono rivelate essere vere, nel cast di Tale e Quale Show 2021 ci sarà anche uno storico vincitore di Amici di Maria De Filippi. Curiosi di conoscere il suo nome?

Dennis Fantina a Tale e Quale Show 2021: il ritorno in tv con Carlo Conti

Secondo quanto anticipato dal portale, Dennis Fantina è nel cast di Tale e Quale Show. Il cantante, che non è di certo il primo a prendere parte al programma dopo aver esordito nel talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, vinse la prima storica edizione di Amici, quando ancora portava il nome di Saranno Famosi.

Da quel momento Dennis ha provato più volte a farsi strada nel mondo della musica, anche se i risultati non sono sempre stati quelli sperati, ma durante il corso di questi anni non si è mai arreso ed ha preso parte a numerosi progetti televisivi come ad esempio All Together Now, il music show condotto da Michelle Hunziker su canale 5, ed ora è pronto a fare il suo grande debutto sul primo canale pubblico.

Dennis Fantina a Tale e Quale Show riuscirà a far innamorare ancora una volta il pubblico del piccolo schermo della sua bella voce?