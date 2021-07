Anticipazioni dell’episodio 35 di Love is in the Air, in onda su Canale 5. Ecco cosa succederà tra Eda e Serkan

La storia di Love is in the Air racconta le vicende di Eda Yıldız, ragazza che proviene da una famiglia povera e lega tutte le sue speranze all’istruzione. A causa del ricco Serkan Bolat, perde la borsa di studio internazionale e non riesce a completare, suo malgrado, il corso di laurea.

Serkan Bolat si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato si offre dunque di ripristinare la borsa di studio di Eda se lei fingerà di essere la sua fidanzata per due mesi. Sebbene Eda inizialmente rifiuti l’offerta dell’uomo perché lo odia, è costretta ad accettarla. Fingendo di essere fidanzati, Serkan ed Eda iniziano a vivere una storia d’amore. Dopo avervi raccontato il dramma di Serkan oggi vi parliamo del suo colpo di testa.

Vi avevamo già anticipato le trame della settimana dal 19 al 23 luglio 2021 ma adesso scendiamo nel dettaglio. Ecco cosa succederà tra Eda e Serkan.

Anticipazioni Love is in the Air: Eda e Serkan insieme ma poi succede l’irreparabile.

Ci siamo. Se avete seguito le nostre anticipazioni e le puntate in onda su Canale 5 sapete tutti che Eda è in partenza per l’Italia. Scosso dalla terribile prospettiva di perdere l’amata, Serkan Bolat si decide finalmente ad abbandonare il suo atteggiamento da “robot” e si scioglie per il suo amore.

Quello che succederà è davvero inaspettato in quanto Serkan raggiungerà la Yildiz in extremis prima della partenza e dichiararle i suoi sentimenti. I due dunque diventano ufficialmente una coppia. Finalmente un bellissimo lieto fine per questi due ragazzi le cui vite si sono intrecciate in maniera pericolosa e rischiosa. Ma questo lieto fine avrà vita breve.

Infatti, Serkan scoprirà che i genitori di Eda a suo tempo sono morti per motivi connessi all’attività imprenditoriale di suo padre Alptekin, cosa che lo porterà a lasciare la sua amata senza rivelarle la verità. E per la nostra Eda sarà un colpo terribile.

Il finale di Love is in the air è ancora lontano e tutto potrà cambiare. Questa è infatti una delle poche produzioni turche acquistate finora da Canale 5 a non aver ancora avuto il suo capolinea neanche nel Paese di produzione, dunque anche in Turchia non si è giunti alla fine della soap.