Giulia Salemi in vacanza con Pierpaolo Pretelli: “E’ la mia prima volta”

Giulia Salemi si sta godendo una vacanza con Pierpaolo Pretelli, ma tra un momento di relax e l’altro non sono mancate le confessioni.

Giulia Salemi non smette di stupire i suoi fedeli sostenitori. Nelle scorse ore la bella modella di origini iraniane ha confidato ai suoi fedeli sostenitori di essersi presa qualche giorno di relax, lontana dallo stress quotidiano e sempre in compagnia del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

I due stanno trascorrendo momenti in piena spensieratezza, che hanno scelto di condividere con loro fan che hanno voluto portare in questa vacanza, anche se in maniera del tutto virtuale. Tra un momento di relax e l’altro, però, la figlia di Fariba Tehrani si è lasciata andare ad un’inedita confessione, rivelando al pubblico della rete nelle scorse ore è stata la prima volta che ha fatto qualcosa del genere, immortalando il tutto in una breve clip che ha deciso di mostrare su Instagram.

Giulia Salemi si mette in gioco e confida: “Ci sto prendendo gusto”

Questa vacanza per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata all’insegna delle prime volte e no, non siate maliziosi. La Salemi, infatti, ha deciso di mettersi in gioco, letteralmente, scegliendo di partecipare ad una partita di Padel, uno sport che a tratti può ricordare il tennis, alle 11 di sera. Scegliendo, per l’importante occasione, perfino un look adatto che non ha affatto sfigurato tra i professionisti che l’hanno accompagnata in questo primo match notturno.

“Get my padel look” ha esordito la Salemi sul noto social fotografico, immortalandosi mentre gioca la sua prima partita, di sera, di Padel. “Questa è la prima volta che gioco di notte, però non è male“ ha ammesso Giulia, mostrando alcuni momenti che la ritraggono durante il match a cui ha preso parte. “Ci sto prendendo gusto” ha aggiunto. “Questo è il video dove sono brava” ha poi ammesso, facendo riferimento alla clip che ha scelto di accompagnare a queste sue parole, che mostra una delle sue migliori performance.

Giulia Salemi in vacanza con Pierpaolo Pretelli ha deciso di mettersi in gioco, sperimentando qualcosa per lei di assolutamente nuovo e nonostante qualche gaffe e qualche tiro non proprio perfetto, è riuscita a superare brillantemente anche questa nuova prova e i suoi fedeli sostenitori non hanno potuto fare a meno di sostenerla anche in questo match.

Giulia e Pierpaolo, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, hanno letteralmente conquistato il pubblico grazie alla loro semplicità, nel mostrarsi nel bene o nel male sempre veri e fedeli a se stessi.