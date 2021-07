Damiano e Victoria dei Maneskin: i selfie a letto sono pazzeschi

Damiano come Victoria: il frontman dei Maneskin imita l’amica bassista regalando ai fans i selfie a letto e il risultato è pazzesco.

Damiano David come Victoria De Angelis. Il frontman dei Maneskin si diverte ad imitare l’amica bassista immortalandosi nei selfie mattutini, scattati quando è ancora a letti. Tutto è accaduto durante il recente viaggio che la giovane band ha fatto in Germania, precisamente a Colonia.

Sorprendendo i fans dei Maneskin, infatti, Damiano ha condiviso due selfie scattati mentre era ancora a letto e taggando l’amica Victoria che regala spesso tali selfie ai fans per dare loro il buongiorno. Non abituati a riceverli anche da Damiano, sono rimasti letteralmente senza parole.

Damiano e Victoria infiammano i fan dei Maneskin: i selfie a letto

I Maneskin sempre più in alto e i fans sempre più innamorati di Damiano e Victoria che, con i loro selfie, infiammano i social. Oltre a regalare tante foto in cui sono insieme, sia nei momenti in cui lavorano che nei momenti di svago, Damiano e Victoria si divertono a stuzzicare i fans anche con selfie in cui sono da soli, sfoggiando la loro bellezza.

LEGGI ANCHE—>“Non ti nascondere”: la richiesta di Damiano dei Maneskin a Victoria

Victoria, se sul palco, esattamente come gli altri Maneskin, sfoggia un make up molto curato, appena sveglia o nei giorni in cui non lavora, preferisce un look naturale come quello che vedete nella foto qui in alto dove, ancora a letto, regala un selfie ai fans mentre è ancora a letto.

Damiano, durante il recente viaggio che i Maneskin hanno fatto in Germania, ha provato ad imitare Victoria condividendo tra le sue storie di Instagram un selfie a letto e sfoggiando uno sguardo sensuale come quello dell’amica Victoria che ha anche taggato.

LEGGI ANCHE—>Maneskin, il significato nascosto del video di I wanna be your slave

Un rapporto, quello tra Victoria e Damiano di cui i fans si sono innamorati sin dai tempi di X Factor. Quella tra il frontman e la bassista dei Maneskin è un’amicizia unica e speciale che diventa sempre più forte. Sono davvero tanti, infatti, i fan della band romana che sognano di poter avere un rapporto d’amicizia come quello che hanno Damiano e Victoria.